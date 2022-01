Los expertos alertan en Navidad: "aumentan los infartos de miocardio"

La especialista en nustrición, Arantza López-Ocaña, explica, en COPE Euskadi, que tras la Navidad solemos tener la analítica disparada por los excesos que hemos realizado, tanto con la comida o la bebida como con el tabaco y la alteración de sueño. El hecho de cambiar nuestra alimentación de forma extrema contribuye a que el sistema cardiovascular sufra más. De hecho, se ha comprobado que el día de Navidad, de Año Nuevo y los días posteriores a estos, son en los que se produce mayor "aumento de infartos de miocardio".

Ejercicio físico y menú rico en verduras

Arantza López-Ocaña insiste en que durante la Navidad y en las próximas semanas es recomendble mantener buenas pautas de sueño, de horarios de comida, sobre todo en los días festivos. No dejar de hacer ejercicio y pasear mucho.

En cuanto a las comidas, la especialista resalta que no deberían de haberse olvidado las verduras en los menús navideños ni lasfrutas en los postres. Además, considera más saludable usar el horno que las frituras y no ingerir grandes cantidades de comida en los platos. En este sentido, la experta recalca que la Navidad no debería ser sinónimo de exceso ya que nuestra salud no entiende de fechas.

Además, la Navidad se ha convertido en un periodo difícil para las personas adictas. Según la especislista, es importante estar muy preparados psicológicamente. Son fechas en las que se puede recaer debido al ambiente festivo que vamos a vivir. Un pequeño gesto, a veces divertido para los demás, puede ser la mecha que encienda de nuevo la recaida en el alcohol, las drogas, etc.