Los delitos en Bilbao se incrementaron en 2018 un 8,52%

Tomás del Hierro, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao, ha señalado que los delitos se incrementaron durante el pasado año en Bilbao un 8,52% con respecto al ejercicio anterior y ha advertido de que el 40% de los detenidos 'no están domiciliados en Bilbao, vienen de fuera'.

En una comparecencia a petición del Grupo Municipal Partido Popular, Del Hierro ha informado sobre el incremento de los delitos en la capital vizcaína y ha defendido que 'Bilbao es una ciudad segura'. Por su parte, desde el Partido Popular ha ofrecido datos del Ministerio del Interior que situarían el incremento de infracciones penales en el 10,4%.

Según ha detallado el concejal Tomás del Hierro, en base a datos de Ertzaintza y Policía municipal sobre delitos conocidos, se produjo en Bilbao un incremento del 8,52% durante 2018 con respecto al ejercicio anterior. De este modo, los hurtos crecieron un 18,27% y representan el 40,5% del total de infracciones conocidas. 'El incremento de los delitos conocidos sin contabilizar los hurtos se incrementó en un 2,6%', ha matizado. Asimismo, ha destacado que el incremento de los delitos de malos tratos en el ámbito familiar ha ascendido al 16,5% mientras que los ilícitos contra la libertad sexual han crecido un 31,13%.

'El incremento de los delitos conocidos de malos tratos en el ámbito familiar y contra la libertad sexual lo podemos explicar por el aumento paulatino de denuncias que se produce en la medida que a la sociedad se le hace más insoportable este tipo de agresiones', ha señalado, al tiempo que ha incidido en que se desconoce la evolución de lo que se conoce como 'cifra negra', delitos que ocurren pero no se denuncian.

Respecto a los delitos contra el patrimonio y el orden socieconómico, supondrían el 63% del total y ha reconocido el 'incremento significativo' de los robos domiciliarios producidos por 'al menos tres bandas ya desarticuladas y que operaban en toda Euskal Herria', así como el hurto o robo de teléfonos móviles con 'destino a mercados de África y Asia'. Del Hierro ha recordado además los grandes eventos con 'gran atracción de personas' efectuados en Bilbao durante 2018 que habrían incidido en el aumento de hurtos y robos con violencia o intimidación. 'El delito más común en Bilbao es el hurto que supone un 40,55% del total de las infracciones penales', ha argumentado.

'Los eventos producidos en Bilbao no solo sitúan a la ciudad en el escaparate y atraen gente para disfrutar de ellos sino que también atraen a quien quiere delinquir provocando infracciones de hurto', ha indicado, para añadir que el 40% de los detenidos por comisión de delitos 'no están domiciliados en Bilbao, vienen de fuera'. Asimismo, ha afirmado que 'al contrario de lo que se suele pensar, a mayor crecimiento económico mayor comisión de delitos contra el patrimonio' y ha señalado que 'cada vez existe en la sociedad mayor conciencia de que hay que denunciar cualquier tipo de delitos, fundamentalmente las agresiones machistas'. De este modo, ha sostenido que en la concejalía consideran que el 'incremento real de los hechos delictivos no es del 8,52%'.

Asimismo, ha valorado el 'esfuerzo de adaptación' de la Policía Municipal y el hecho de que ningún evento se haya saldado 'con personas dañadas' mientras el número de personas detenidas se ha incrementado un 61,42%, 'sobre todo en el último semestre del año pasado'.

Desde el Partido Popular el concejal Oscar Fernández, ha emplazado a Del Hierro, afirmando que las cifras son inaceptables y no se corresponden con las que maneja la formación azul. Fernández ha afirmado además que el aumento de los delitos preocupa más a los ciudadanos de Bilbao que los datos del paro. En cambio, Del Hierro ha afirmado que desde la objetividad Bilbao es una ciudad segura.