Los contagios siguen disparados en Hernani con 66 nuevos positivos y 175 en las últimas 4 jornadas

La localidad guipuzcoana de Hernani ha alcanzado este viernes una incidencia acumulada de 939,16 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días tras sumar ayer 65 nuevos contagios de covid-19. Tras la celebración de las “no fiestas” de San Juan, entre el 23 y el 27 de junio, los positivos siguen disparados en este municipio y se elevan a 175 en las últimas 4 jornadas frente a los 5 que sumaron los 4 días precedentes.



El pasado viernes no se registró ningún caso, al día siguiente se contabilizó uno y el domingo fueron 2, mientras que el brote presumiblemente surgido en las fiestas se manifestó el lunes, con 14 casos, a los que se han sumado sucesivamente 52, 44 y los 65 contagios detectados ayer. Tras rechazar el departamento de Salud, por no considerarlo “oportuno” el cribado masivo que solicitó este jueves el alcalde, Xabier Lertxundi asume esta decisión pero reitera su disposición a colaborar en cualquier medida que quiera tomar Osakidetza en Hernani para frenar el avance de la pandemia.



Este municipio reunió ayer la Mesa de Salud Municipal, a la que no asistió el personal del centro de salud, una decisión que ha sido criticada este viernes por el sindicato LAB, que asegura en un comunicado que la gerencia de la OSI Donostialdea, a instancias de la Consejería de Salud, "prohibió" al personal del centro de salud acudir a este encuentro. Dicha prohibición, según LAB, pretende "descargar" en el Ayuntamiento de Hernani, en su población en general y en su juventud en particular, "la responsabilidad de la nefasta gestión por parte de la Consejería".