Los bomberos de Álava "estabilizan" el incendio de Zambrana y sitúan el origen en una finca

El incendio desatado en la tarde de ayer domingo en la localidad alavesa de Zambrana está actualmente "estabilizado", con los focos de fuego "acotados", después de que numerosos efectivos de bomberos hayan trabajado durante toda la noche. Las llamas obligaron a cortar la carretera A-3126, que aún permanece cerrada al tráfico, sin que haya sido necesario desalojar viviendas.



Gracias a la humedad de la noche y a la labor desarrollada por los bomberos de forma ininterrumpida, la situación está mejor que ayer, cuando la intensidad del viento, que además era cruzado, hizo extender las llamas.





"Todo depende de la climatología"



Esta mañana medios aéreos han vuelto a rociar la zona y el objetivo es lograr para el mediodía reducir los focos activos con el fin de que los bomberos puedan acceder a la zona con medios terrestres y proceder a la extinción del incendio. Todo depende, han asegurado las mismas fuentes a EFE, de que la climatología acompañe y no vuelva a levantarse el viento.



Respecto al origen del fuego, el director de Bomberos de Álava, Alberto Amenabar, ha recordado que las investigaciones que lleva a cabo el Departamento vasco de Seguridad no han concluido pero, a diferencia de lo apuntado esta mañana por el alcalde de Zambrana, Aitor Abecia, ha aclarado que el fuego se inició en una finca agrícola, no junto a la carretera.



El alcalde ha hablado de la posibilidad de que las llamas se originaran por una colilla lanzada desde algún vehículo, algo que "no le consta" al director de los bomberos forales. En una entrevista en Radio Euskadi ha Abecia ha advertido que de contar Álava con un medio aéreo propio , "como un helicóptero", las llamas "para antes de la noche" ya hubieran sido sofocadas.





Bomberos de cuatro comunidades autónomas



En las labores de extinción están participando Bomberos de Álava apoyados por dotaciones de otras tres comunidades: Navarra, La Rioja y Castilla y León, además de agricultores de la zona, ha precisado el diputado general de Álava, Ramiro González, en las redes sociales.



Concretamente han intervenido por el momento 3 camiones cisterna, 5 autobombas forestales, 2 autobombas rurales, 6 vehículos ligeros, una avioneta de Navarra y medios de los parques de Haro y Miranda.





El PP exige al menos un medio aéreo en Álava

PP ha exigido al menos un dispositivo aéreo para los bomberos del territorio de Álava, ya que Álava no cuenta con ninguno. Ana Salazar, secretaria general del Partido Popular alavés, ha insistido que “estos dispositivos son muy importantes para los incendios que sufren bosques y montañas de Álava, que son muy difíciles de atajar porque van muy rápido”.

Salazar ha recordado que “cuando se creó el Organismo Autónomo de Bomberos, el PP pidió que Álava contara con un dispositivo aéreo para los incendios de bosques y montañas alavesas, sin embargo, el PNV y el PSOE lo rechazaron y se negaron a tener ese dispositivo. Ahora vemos problemas y errores que se acarrean de no disponer de un mayor material para Álava”.