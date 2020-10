Los bilbaínos no podrán acudir al cementerio de Derio el Día de Todos Los Santos

Después de que el Gobierno Vasco hiciera publicas las nuevas restricciones, el escenario ha cambiado por complero de cara a los próxímos días. Tal y como dispone la orden publicada ayer por el Ejecutivo mediante la cual se restringe la movilidad de personas al término municipal en el que las personas tengan fijada su residencia, las y los vecinos de Bilbao no podrán desplazarse al Cementerio de Derio mientras las medidas se mantengan vigentes. Por lo tanto y como consecuencia de la situación epidemiológica, los bilbaínos no podrán acudir al lugar el Día de Todos Los Santos ya que queda suspendido el plan inicialmente previsto dado a conocer ayer por Bilbao Zerbitzuak de cara a Todos los Santos 2020. Sin embargo, estas limitaciones de acceso no serán de aplicación para aquellas familias que deban desplazarse al Cementerio de Bilbao para asistir a cremaciones y entierros en los que se aplicarán los protocolos de medidas sanitarias establecidos.

HORARIO

El horario de visitas al Cementerio de Bilbao a partir de hoy se restringe de 8 a 14 horas.

COLOCACIÓN DE FLORES

Tal y como se avanzó ayer, y dada las nuevas restricciones, Bilbao Zerbitzuak dará acceso a las empresas de venta de flor cortada para que depositen las flores de las personas interesadas en contratar sus servicios. Únicamente se permitirá la entrada a las empresas debidamente identificadas.

CEMENTERIO DE DEUSTO

Al tratarse de un espacio dentro del propio municipio sí se mantendrán las medidas difundidas ayer en su horario habitual: todos los días del año de 8 a 15 horas y el día 1 de noviembre de 8 a 18 horas.