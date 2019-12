Los alumnos vascos mejoran en Matemáticas y Ciencias, por encima de la media estatal

Los estudiantes vascos de 15 años mejoran su mala marca de 2015, obtienen 7 puntos más en Matemáticas y 4 en Ciencias. Superan así a la media de la OCDE en la primera y a España en ambas competencias, que en su calificación global roza el aprobado y queda 18 puntos por de bajo de la nota de Euskadi. En el ránking autonómico la nuestra es la tercera autonomía en mate, donde despunta Navarra, y la octava en Ciencias, donde Galicia tiene el liderato. La consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha valorado sobre todo la tendencia al alza. “Los resultados nos colocan en una buena posición y se da la circunstancia de que Euskadi es la única comunidad que mejora respecto a hace tres años. Estamos en la misma franja que Francia, Suiza o Noruega y la media de la OCDE”, ha destacado. En Matemáticas ha valorado que los resultados han estado por encima tanto de la media de España como de la OCDE y que el País Vasco se ha situado entre el grupo de países con mejores resultados y mayor equidad junto a Japón, Estonia, Dinamarca, Finlandia o Irlanda.

Al margen de la polémica con Lectura

En el Estado los resultados empeoran y además no se han publicado los de Lectura al detectar la OCDE anomalías en algunas comunidades por la desidia de los alumnos para responder a las preguntas. Uriarte no ha querido entrar polémica, si bien Euskadi no está entre las afectadas. Lo que sí aclara la consejera es que la prueba de PISA, realizada a 3.710 alumnos vascos de 127 colegios públicos y privados, “no es una foto” del sistema educativo, esta se obtiene junto a las múltiples pruebas diagnósticas que realiza el Departamento de Educación.

Suspenso

De los 79 países que se someten a esta prueba del informe PISA que pone nota al sistema educativo China encabeza la lista y España se sitúa al nivel de Hungría y Lituania, por debajo de vecinos como Portugal o Francia.