Llega a Getxo la 31º edición del Festival Internacional de Blues

Del 18 al 20 de julio, los sonidos de blues desembarcan en Getxo de la mano del Festival Internacional de Blues, que celebra su trigésimo primer aniversario. Este año, los conciertos de pago correrán a cargo de formaciones y artistas como Eric Bibb, Paul Lamb & The King Snakes y Trudy Lynn, que actuarán en la sala Arrigunaga del centro Muxikebarri. El jueves 18, el concierto tendrá a las 20:00 horas y el viernes y sábado, a las 21:00 h. A estas actuaciones hay que sumar además otras cuatro gratuitas y los desfiles de una banda de calle, que completan un variado programa abierto a diferentes estilos.

Abrirá el programa Eric Bibb (Nueva York, 1951), uno de los guitarristas más destacados del blues acústico. Antes de cumplir los 20 abandonó su New York natal en busca de nuevos aires y tras una temporada en París se asentó en Suecia. Allí empezó a desarrollar una música inspirada en las raíces del blues negro original a la que añade influencias recibidas en su experiencia fuera de Estados Unidos. Así, góspel y country se combinan con la inspiración caribeña y los sonidos africanos. En su haber cuenta con más de 20 trabajos de estudio y numerosas colaboraciones, y ha sido nominado en dos ocasiones a los premios Grammy por sus discos "Shakin' a Tailfeather" (1997) y "Migration Blues" (2017).

Al día siguiente, el viernes 19 de julio, Getxo recibe al carismático Paul Lamb (Blyth, Inglaterra; 1955) y a The King Snakes, la mejor banda de blues de Gran Bretaña. Liderada por el incombustible armonicista, cantante y compositor, esta formación es capaz de interpretar cualquier estilo, desde Rhythm&Blues hasta el blues texano eléctrico, pasando por los ritmos de Louisiana, el Delta y la Costa Oeste.

Cerrará los conciertos estelares la veterana vocalista Trudy Lynn (Houston, 1947), que empezó su carrera a mediados de los 60 cantando para la leyenda del blues tejano Albert Collins y abriendo las giras de Ike y Tina Turner. Tras una extensa carrera colaborando con otros músicos y bandas, en 1989 edita su primer disco largo en solitario con el título de "Trudy Sings the Blues", un trabajo que le otorga la etiqueta de La Diva del Soul de Houston. Un total de trece discos jalonan su carrera, en la que ha sabido amoldarse a varios estilos, desde el soul al blues más clásico, pasando por los sonidos comerciales.

Otras actuaciones

Junto con la oferta de pago, el Getxo&Blues también acoge varias actuaciones gratuitas. Así, los días 19 y 20 el local algorteño The Piper's Irish Pub acogerá, desde las 23:00 horas, los conciertos de los grupos Detractors y Frank Blackfield Band. Además, el 20 y 21 de julio, el festival se traslada a las terrazas hosteleras del Puerto Deportivo donde, a partir de las 13:00 horas, tendrán lugar los conciertos de dos formaciones vascas: Blue Bird y Mississippi Queen & The Wet Dogs. Con estas últimas actuaciones, se pretende acercar el blues a un entorno diferente y a públicos como el familiar, que no tienen oportunidad de acercarse a los conciertos de la noche. Por último, el entorno urbano de Algorta contará con la animación musical de la marchin’ Granujas a Todo Ritmo Street Band, que calentará el ambiente el sábado 20 con sus ritmos a partir de las 19:00 horas.