Llamamiento "urgente" a donar sangre en Vitoria

La primera sacudida de la pandemia a la reserva de sangre en Euskadi se solventó el año pasado con mucha solidaridad y “no ha sido un mal curso”. Pero el desgaste anímico que acarrea esta crisis que ya dura 15 meses ha echo mella y se ha notado en el stock existente en Álava. “Si en el día a día dejamos de hacer cosas cómo no vamos a dejar de donar sangre. Estamos muy justitos y afrontamos una situación muy muy delicada”, ha advertido en COPE Ayala Elorza, responsable de promoción de donación de sangre en Álava.

Blusas y Neskas solidarios

Ante esta situación ha hecho un llamamiento a los vitorianos para que arrimen el hombro ante la "necesidad urgente" de aumentar las donaciones para recuperar el retroceso sufrido durante la alerta sanitaria. Por ello, esta asociación ha decidido mantener esta semana la iniciativa de donación en colaboración con las cuadrillas de blusas de la capital alavesa Nekazariak y Siberiarrak, a pesar de que las fiestas de La Blanca se han suspendido por segundo año consecutivo.

Esta campaña se desarrollará en las calles del centro de la ciudad el 4 y el 6 de agosto. Además, todos aquellos que quieran colaborar podrán acercarse también al punto fijo de donación de sangre en el centro de salud de Olagibel.

¿Puedo donar si estoy recién vacunado?

Elorza ha explicado que todos los vacunados contra la covid pueden donar sangre, pero si han recibido la dosis y sienten cierto malestar (febrícula, cansnacio...) han de esperar dos o tres días. En caso de presentar fiebre alta (38º o más) incluso tendrían que esperar 15 días para acudir al punto de donación.

No es necesario pedir cita y no requiere más de 20 minutos. “La sangre la utilizamos todos los días y no solo en situaciones graves como un accidente de tráfico o laboral. Además, sus componentes caduca y es imprescindible tener un flujo diario de donaciones”, ha explicado Elorza.