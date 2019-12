Libertad condicional sin salir de España para los condenados en el caso De Miguel

De momento no entrarán en prisión los principales condenados por el mayor caso de corrupción juzgado en Euskadi que afecta a exdirigentes del PNV. La Audiencia Provincial de Álava ha decretado para ellos libertad condicional, sin fianza y bajo medidas cautelares. El auto establece la prohibición de salir de España, la obligación de entregar el pasaporte y de comparecer en el juzgado cada 15 días. Tras escuchar la argumentación de la Fiscalía, que pedía su ingreso inmediato en prisión y una fianza, y de los letrados de los condenados a prisión, el tribunal ha tomado esta decisión al entender que no hay riesgo de fuga. Así lo ha explicado Carlos Chacón, abogado de uno de los condenados, el exdirigente del PNV, Koldo Otxandiano, quien entiende probado que ese riesgo no existe después de 10 años desde que arrancó el proceso judicial. La Audiencia ha adoptado estas medidas cautelares a la vista de que la sentencia, hecha pública este pasado martes, no es firme, ya que los condenados tienen intención de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

De Miguel recurrirá el fallo

Así lo ha confirmado Gonzalo Susaeta, abogado del principal condenado a 13 años de cárcel, Alfredo de Miguel, si bien estima que no podrá formalizar el recurso hasta finales de febrero ya que el plazo se abre cuando se haya entregado de forma personal la última notificación del auto dictado hoy. De Miguel suma la mayor condena de cárcel al ser considerado el cabecilla de una trama que cobraba comisiones ilegales por contratos adjudicados a dedo cuando era diputado foral de Álava y número dos del PNV en ese territorio.

Los afectados



La Fiscalía solicitó el encarcelamiento de De Miguel; los exdirigentes nacionalistas Koldo Otxandiano y Aitor Tellería; el exdirector de Juventud del Gobierno Vasco Javier Sánchez Robles, y el empresario y exedil del PNV en Leioa Iñaki San Juan, todos ellos condenados a penas de prisión de entre 5 y 13 años. La Audiencia ha decidido retirar el pasaporte a estos cinco condenados para que no puedan salir de España, y además deberán comparecer ante el juzgado cada 15 días o cada vez que sean requeridos para ello, así como comunicar cualquier cambio de domicilio. Para los empresarios Josu Montes e Iñaki Echaburu, condenados a más de 4 y 2 años, respectivamente, la Audiencia ha decidido que se presenten también cada 15 días en el juzgado.