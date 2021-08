Lekeitio (Bizkaia) anuncia la suspensión de todas las fiestas por el alto nivel de contagios

La localidad vizcaína de Lekeitio volverá este año a cerrar sus accesos en el 'Día de Gansos', una fiesta que suele congregar a miles de visitantes cada 5 de septiembre, con el fin de evitar aglomeraciones en un momento en que la situación sanitaria del municipio "no es nada buena", según ha explicado su alcalde, Koldo Goitia.



El regidor vizcaíno ha lamentado que, después de más de un año de pandemia, "parece que no hemos aprendido nada" y la localidad sufre actualmente una situación sanitaria que "no es nada buena", según ha remarcado, con una de las tasas de incidencia más altas de Bizkaia y de Euskadi (de 1.010,10 casos acumulados en 14 días por cada 100.000 habitantes según los últimos datos difundidos por Salud ayer).



Por ello, por segundo año consecutivo, se ha decidido que "el Día de Gansos vamos a volver a cerrar el pueblo", ha anunciado el alcalde de la localidad costera.



La pandemia ya llevó el año pasado a que en esas fechas únicamente se permitiera la entrada por carretera al municipio vizcaíno a personas que justificaran su residencia, su puesto de trabajo o su reserva de hotel. No hubo transporte público ni tampoco entradas ni salidas por mar.



Goiti ha explicado que este año los actos culturales y deportivos, con aforos limitados, previstos del 1 al 5 de septiembre, se han trasladado a otras fechas y a partir del 4 de septiembre se va a empezar a restringir el acceso al municipio en vehículo, para limitarlo a empadronados en Lekeitio, mientras que el día 5 se va a volver a cerrar "por tierra y por mar" y se suprimirá el transporte público.



Finalmente, ha realizado un llamamiento a la población a actuar "con responsabilidad" y ha advertido de que, aunque la mayor parte de la población contagiada tiene entre 17 y 27 años, "todos nos estamos relajando". Según ha explicado está siendo un verano "muy difícil" en un municipio que "vive mucho del verano". "Estamos en la misma situación o peor que el año pasado", ha lamentado.