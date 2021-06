El lehendakari Urkullu reprocha a Sánchez no haberle informado sobre las mascarillas

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha lamentado "la forma" en la que el presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en el exterior. En este sentido, ha censurando que se den a conocer a través de los medios de comunicación "propuestas que todavía no son firmes y que tienen que ser consultadas en el Consejo Interritorial de Sanidad".



Tras la reunión del Consejo asesor del LABI, el presidente vasco se ha pronunciado de este modo después de que Sánchez anunciara esta mañana que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los espacios al aire libre a partir del sábado 26 de junio.

Criterios científicos





Urkullu ha señalado que los estudios científicos apuntan, "desde hace meses", a "la relajación en el uso de mascarillas en el exterior, una vez que el 50% de la población pudiera estar vacunada", un criterio que Euskadi cumple.



Por ello, ha afirmado, "no tenemos nada en sentido contrario, siempre diciendo que estamos hablando del uso de mascarillas en el exterior y con la reserva de que, incluso en el exterior, en caso de que haya motivos de concentración excesiva de personas, será necesario el uso de la mascarilla". "Y siempre seguirá siendo necesario el uso de mascarilla en interiores", ha defendido.

"No son las formas"





No obstante, ha matizado que "otra cosa es la forma" en que se ha conocido por parte del Gobierno central. "No creo que es buena costumbre la que se está adquiriendo de conocer determinadas propuestas, que todavía no son firmes y que tienen que ser consultadas en el Consejo Interritorial de Sanidad, por los medios de comunicación", ha lamentado.



Preguntado por el hecho de que la ley Antipandemia contemple la obligatoriedad de mascarilla mientras esté decretada emergencia sanitaria, Urkullu ha explicado que "no obsta para que, en el caso de que el Gobierno español, que es quien tiene la facultad, escuchado el Consejo Interritorial, decida flexibilizar el uso de mascarillas en el exterior, cuando se apruebe el jueves que viene la proposición de ley que hoy ha sido dictaminada, nosotros, como Gobierno, atendiendo a la obligatoriedad en todo el territorio del estado español, emitamos un decreto que ponga en valor la liberación del uso de mascarillas en exteriores en esas condiciones".