El lehendakari, Iñigo Urkullu, asegura que Euskadi recibirá al Tour con "los brazos abiertos"

El lehendakari, Íñigo Urkullu, ha encabezado una amplia delegación compuesta por los 3 diputados generales y los alcaldes de las 3 capitales vascas que se han desplazado a París con motivo de la presentación oficial del Tour de Francia 2023 donde ha destacado el compromiso de las instituciones y del pueblo vasco con la próxima edición para que su paso por Euskadi, con arranque en Bilbao y etapas por los tres territorios, sea un éxito.



Durante su intervención el lehendakari ha subrayado que "esta presentación de París significa un sueño cumplido" y ha asegurado que "todas las instituciones vascas" -han asistido los tres diputados generales y los alcaldes de las tres capitales vascas- comparten el compromiso con la prueba. Urkullu ha señalado que "las calles, carreteras, cruces y puertos de montaña de Euskadi se llenarán de aficionados al ciclismo" para ver pasar la prueba ciclista por etapas más famosa del mundo.



Durante la presentación en París, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto ha destacado que se trata de un evento que nos coloca en el mundo y que es "mucho más importante de lo que podemos imaginar". El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha señalado que el Tour ya salió de San Sebastián hace más de 30 años y que en esta ocasión se convertirá también en una "fiesta para el ciclismo" mientras que el diputado general de Álava, Ramiro González, ha subrayado que para el territorio se trata de una "oportunidad irrepetible".



El Tour 2023 comenzará en Bilbao el 1 de julio, a los pies del Museo Guggenheim y el Puppy de Jeff Koons, en una etapa de 182 kilómetros que concluirá en la misma ciudad. Al día siguiente, la ronda gala comenzará en Vitoria, junto a la sede del Gobierno Vasco, y concluirá en San Sebastián, en un recorrido de 209 kilómetros que incluirá parte del recorrido de la clásica ciclista de la capital guipuzcoana, como la subida al monte Jaizkibel. La tercera etapa se desarrollará entre Amorebieta y Bayona, ya en Francia, con 185 kilómetros, de los cuales unos 60 serán en la costa vasca, por lo que la organización prevé imágenes de televisión de gran belleza.



El director del Tour, Christian Prudhomme, ha destacado "el fervor de los aficionados vascos" y que 21 ciclistas vascos han ganado al menos una etapa de la prueba. También que, de los doce españoles que han vestido el maillot amarillo, tres eran vascos. El inicio de este Tour 2023 se hará bajo un eslogan con un juego de palabras en inglés: "Welcome to the Basque Country, welcome to the bike country" (bienvenido al País Vasco, bienvenido al país de la bici)