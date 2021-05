Las salas de cine de Euskadi pronostican el "boom" de su recuperación para después del verano

El presidente de la Asociación de Salas de Cine de Euskadi (EZAE), Alfonso Benegas, ha pronosticado "el boom" de la recuperación de los cines para después del verano, que será cuando el espectador "vuelva a ver y a reconocer que ir al cine es diferente a estar en la televisión viendo una plataforma".

Benegas ha hecho estas declaraciones en Bilbao, donde ha presentado con el consejero de Cultura y portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, el programa "Zinemazale Berriak", centrado en la proyección de películas en euskera.

En 2020, las salas vascas acumularon unas pérdidas en su cuenta de resultados de 10 millones de euros respecto al mismo periodo de 2019. El número de espectadores que fue al cine en Euskadi el año pasado se redujo en más de un 65% sobre el año anterior.

El exhibidor de cine, gerente del circuito Areto, ha recordado que el cine siempre ha superado las crisis, -"yo he conocido dos"-, por lo que cree que se superará también la actual. "Somos personas de salir, de hablar de esa película que vemos y de tomar un café o de tomar una cerveza o de comer un pincho después de la película", ha apuntado.

A su juicio, eso será "volver a su ser", aunque ha reconocido que "va a costar". "Un cine no es un bar, un restaurante, va poquito a poquito, pero también es verdad que el cine tiene que tener material (películas). Si no tiene material, no hacemos nada, y eso creo que será a partir de verano cuando empecemos a recuperarlo", ha añadido.

Alfonso Benegas ha lamentado que el cine americano haya dejado "abandonado completamente" desde el inicio de la pandemia a las salas de cine, que desde junio sólo han podido exhibir películas europeas.

"El cine americano nos ha abandonado completamente a nuestra suerte. Nos ha dejado tirado al sector, y nos hemos nutrido todo de cine independiente. Estamos hablando que hay cines que han dado un 85 por ciento de sus películas de cine europeo, con lo cual nos hemos salido de órbita", ha agregado.

El público que ha acudido a las salas, según ha explicado, ha sido mayoritariamente de la franja de edad comprendida entre "los 40 y 60-70 años", aunque considera que, a partir de mayo y junio, cuando empiecen a venir películas americanas, acudirá "un público más joven".

LOS CINES VASCOS, ABIERTOS SIN INTERRUPCIÓN

Por su parte, el portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Cultura, Bingen Zupiria, ha recordado que los cines vascos han estado abiertos desde el pasado mes de junio hasta la fecha "sin interrupción", meses en los que los exhibidores de cine han realizado un importante esfuerzo con los aforos y la distancias entre la personas, actuando de una "forma muy seria".

"En Iparralde y en Francia se abren hoy las salas de cine. Creo que Alemania las va a abrir el próximo viernes, y los otros países europeos que nos rodean están buscando también la fecha para esas aperturas. Son cines que, en muchos casos, han permanecido cerrados seis y siete meses, desde que estos estados europeos tuvieron que adoptar medidas para hacer frente a esta última oleada de la pandemia", ha sostenido.