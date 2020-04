Las residencias de mayores guipuzcoanas se desinfectarán cada cuatro días.

La diputación de Gipuzkoa ha decidido reforzar las tareas de desinfección en las residencias del territorio. La portavoz foral, Eider Mendoza, ha anunciado este martes que los bomberos realizarán esta desinfección cada cuatro días y no cada siete como hacían hasta el momento. "La medida se encuadra en el Plan de Choque de la Diputación, con el objetivo de prevenir la expansión del virus" ha dicho Eider Mendoza quien detalla cómo es la desinfección: " Un equipo de entre 5 o 6 bomberos desinfectan durante 4 horas zonas comunes, pasillos, entradas o puertas antes de que una empresa especializada desinfecte las habitaciones y desde la pasada semana lo hacen por las noches, a partir de las 9 pm para molestar lo menos posible a los mayores que a esa hora están ya en sus habitaciones".

Por otro lado la portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha querido subrayar este martes que "a pesar de lo dramático de la situación por las muertes registradas en las residencias", la institución foral está logrando contener en estos centros la expansión del coronavirus porque afecta en la actualidad a 199 mayores de un colectivo de más de 5.000 personas. Mendoza subraya que es además "el colectivo más vulnerable y al que más afecta este virus". Finalmente la portavoz foral ha desmentido que las trabajadoras de las residencias no vayan a ofrecer el servicio de comunicación via telemática entre familiares y residentes en Semana Santa "porque se van de vacaciones", tal y como ha denunciado la asociación de familiares de Gipuzkoa,Senideak. Eider Mendoza señala que "las vacaciones están prohibidas por decreto durante la crisis" pero ha defendido que las trabajadoras "están haciendo un tremendo esfuerzo y merecen un tiempo de descanso que no va a repercutir en la atención a los mayores, que está garantizada en las mismas condiciones que en la actualidad".