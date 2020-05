Las Policías Municipales y la Ertzaintza sancionarán en las terrazas si no se cumplen las medidas de seguridad

Las Policías Municipales y la Ertzaintza sancionarán en las terrazas a los clientes y a los establecimientos hosteleros que no cumplan con las medidas de seguridad vigentes durante la desecalada, donde se debe mantener los 2 metros de distancia entre las personas que no sean de la misma unidad convivencial, evitando aglomeraciones. Los alcaldes de los municipios y de las tres capitales vascas han lamentado lo ocurrido durante la primera jornada de la fase 1 de la desescalada, con aglomeraciones en algunas terrazas y han advertido de que "no pueden volver a suceder". El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha subrayado que el primer día la Guardia Municipal ha actuado de manera pedagógica en la mayoría de los casos pero ha subrayado que si estos comportamientos se repiten "la policía tendrá que actuar de modo más duro ya que no queda otra alternativa".

Los establecimientos hosteleros, que se enfrentan a multas de hasta 600 euros, recibieron ayer lunes las primeras sanciones. En Vitoria hubo 22 amonestaciones y 7 denuncias, en Bilbao se tuvieron que cerrar varios locales en la calle Ledesma debido a la aglomeración de personas y en San Sebastián hubo 23 advertencias y una multa a un local que estaba sirviendo en el interior del establecimiento. Comerciantes y hosteleros de la calle Ledesma de Bilbao han criticado este martes la actitud de determinados clientes, que ayer abarrotaron varias terrazas y se han lamentado de que "algunos pasen de las normas", aunque esperan que "la gente haya reflexionado y no se produzcan de nuevo aglomeraciones". Las asociaciones de hosteleros , como la de Bizkaia, instan a actuar con responsabilidad, no sólo a los hosteleros sino especiamente a los clientes. La asociación de hostelería de Gipuzkoa, que ha dado instrucciones precisas a sus socios , no entiende que pueda haber clientes comiendo de pie en las terrazas y pide "no tirar por la borda el trabajo realizado hasta ahora".