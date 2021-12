Las Juntas Generales aprueban el presupuesto presentado por la Diputación Foral de Bizkaia

Las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado este jueves los presupuestos de 2022 del territorio vizcaíno, con los votos favorables de PNV y PSE-EE y el voto en contra de EH Bildu, Elkarrekin Bizkaia y PP. Los tres grupos de la oposición han criticado que las cuentas no incorporen ninguna de sus enmiendas, mientras que las dos formaciones que integran el Gobierno foral les han censurado que "vuelvan a bajar la persiana" al diálogo y han asegurado que ha habido "verdadero ánimo" de acuerdo en la Diputación.



Los presupuestos de Bizkaia para el próximo año contemplan una cuantía de 8.886,1 millones de euros, de los que 1.459,8 millones corresponden al disponible de los distintos departamentos de la Diputación. Esta cuantía supone un incremento del 7,4% con respecto a 2021, con lo que los nueve departamentos del Gobierno foral dispondrán de 101 millones más que este año.



Tras rechazar el pasado día 13 las dos enmiendas a la totalidad para pedir la devolución de las cuentas presentadas por EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia, el pleno de las Juntas Generales ha abordado este jueves el dictamen de la Comisión de Hacienda, con las enmiendas parciales reservadas para el pleno, para proceder a la aprobación definitiva del presupuesto.



Los tres grupos de la oposición han criticado que PNV y PSE no hayan aceptado ninguna de las enmiendas parciales que han presentado, un total de 475.



La portavoz de EH Bildu, Bea Ilardia, ha censurado que el Gobierno foral no solo no ha aceptado ninguna de las enmiendas planteadas, sino que tampoco "se han debatido, ni presentado argumentos serios" para justificar el rechazo. A su entender, el trámite presupuestario ha sido, de nuevo este año, "una oportunidad perdida".



En la misma línea, la portavoz de Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga, ha afeado al Gobierno de Unai Rementeria que sea el único de las tres territorios que "vuelve a no aprobar ni una sola enmienda a los grupos de la oposición". De Madariaga ha reclamado que las cuentas necesitaban "un giro" porque están "fuera de la realidad".



El juntero del PP Eduardo Andrade ha criticado que el Gobierno foral le ha cogido "gusto" al "rodillo" y aplica "el no por el no" a las propuestas de la oposición que ya es "marca de la casa". Asimismo, ha remarcado que los vizcaínos "merecen un presupuesto mejor" que apueste por sus necesidades.



Desde los grupos que apoyan el Gobierno foral, el juntero del PNV, Mikel Bagan, ha asegurado, por contra, que ha existido "verdadero ánimo de llegar" a acuerdos con otras formaciones y se han puesto sobre la mesa "propuestas serias" en este sentido. Asimismo, ha valorado que las cuentas diseñadas dan "viabilidad económica" a acciones concretas que van a ayudar a reactivación económica, a la generación de empleo y a modernizar Bizkaia.



El portavoz del PSE-EE, Juan Otermin, ha subrayado que el presupuesto está dirigido a "contribuir a una recuperación más justa", pese a que "desde la oposición vuelven a decir no". En este sentido, ha lamentado que el Ejecutivo abrió la propuesta a la negociación y la oposición "vuelve a bajar la persiana cada vez que abrimos ventanas al diálogo". Según ha remarcado, apoyar las cuentas es votar "sí a que haya recursos suficientes" para garantizar servicios públicos, extender derechos sociales e incentivar la actividad económica.