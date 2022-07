Las instituciones vascas se preparan para pasar al 'modo' ahorro energético

Aislar bien puertas y ventanas, pasar a luminarias led, apagar las luces de espacios que no se utilicen y todos los equipos al acabar la jornada, limitar la temperatura de la calefacción a 19 grados y del aire acondicionado a 25 grados y reducir los desplazamientos en vehículo privado, son algunas de las medidas del borrador de la instrucción que ya tienen las instituciones vascas en su poder y que se aprobará el 1 de septiembre.

Lo ha presentado este viernes la consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, quien ha vuelto a aclarar que no habrá restricciones en el consumo de energía este próximo otoño, sino un uso eficiente de la misma.





Sin sanciones

Tapia ha indicado que lo acordado está amparado por la Ley Vasca de Sostenibilidad Energética, aunque ha precisado que no se trata de sancionar a las administraciones que no cumplan estas medidas, sino de que adquieran el compromiso. "No buscamos obligar ni sancionar, sino ser eficientes y solidarios", ha aclarado.

El objetivo es que todos los edificios públicos pongan en marcha las medidas, teniendo en cuenta las características dispares de cada uno, ya que no es lo mismo, un colegio, un hospital o una comisaría. En este sentido, se ha mostrado consciente de que los pequeños ayuntamientos tendrán dificultades para poner en marcha estas propuestas, por lo que se ha habilitado un programa para ofrecerles soporte técnico y formación.

Dos datos para concienciarnos, cada grado que se subimos la calefacción el consumo energético crece un 7 % y cada tonelada de papel que se recicla evita talar14 árboles y el consumo de 50.000 litros de agua y 300 kilos de petroleo.

El borrador también contempla la posibilidad de colocar instalaciones fotovoltáicas de autoconsumo en los tejados de los edificios y en el área de movilidad apuesta por promover el desplazamiento sostenible para el acceso al trabajo, ya sea a pie, bicicleta o transporte público.