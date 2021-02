Las denuncias por saltarse las restricciones en Euskadi pasan en una semana de 1.194 a 2.071

Este fin de semana, la Ertzaintza y las policías locales han vuelto a realizar controles para tratar de evitar desplazamientos indebidos, y velar por el cumplimiento del resto de normas sanitarias. Fruto de esos dispositivos de vigilancia son 2.071 las denuncias cursadas, lo que supone casi el doble que la semana pasada.

La mayor parte, 1325, se refieren a incumplimientos a la limitación de movilidad o a la restricción de agrupamientos sociales a un máximo de cuatro personas. De esa cifra, un total de 576 denuncias han sido cursadas por no respetar las normas de circulación en horario nocturno y 369 por no respetar la limitación de entrada y salida de personas del municipio de residencia. Otras 364, lo han sido por no respetar la limitación de grupos máximos de cuatro personas en espacios públicos y privados.

Las infracciones por no usar la mascarilla o hacerlo de forma inadecuada, suman 342 en conjunto. Otro capítulo de denuncias es el referido al consumo de alcohol en la vía pública que se salda con 264 actas de denuncia.

Fiestas ilegales



La Ertzaintza ha intervenido desde ayer, domingo, en varias reuniones de personas que contravienen lo decretado en la normativa sanitaria y ponen en grave riesgo la salud particular y general. En Bilbao, ayer al mediodía, se identificaba y sancionaba a 11 personas, la mayoría de fuera del municipio, cuando celebraban una fiesta en un piso. A primera hora de la tarde, también agentes de Protección Ciudadana intervinieron en una celebración de un cumpleaños, en la cual había reunidas 13 personas adultas y 19 menores de edad. Seguidamente, otras 9 personas eran propuestas para sanción en Bilbao por encontrarse reunidas en el interior de un bar semi-abandonado.



En Donostia, ayer domingo, también se identificó a 9 personas que celebraban una fiesta en un piso turístico y en la madrugada de hoy, lunes, otras 7 se encontraban en el interior de un local-discoteca y la Ertzaintza ha impuesto 21 sanciones por diversos incumplimientos de la norma sanitaria. Esta misma madrugada, dentro del horario restringido a la movilidad, 5 personas que viajaban en un vehículo por la capital donostiarra han recibido las correspondientes sanciones. Ayer, en Tolosa, otras 8 personas fueron denunciadas por incumplir exceso de aforo y reunión en el interior de un bar.