Las cofradías de Bilbao mantienen viva la Semana Santa pese a no haber procesiones

Por segundo año consecutivo la Semana Santa de Bilbao se celebra sin procesiones, aunque a diferencia del año pasado, cuando todo se anuló sin posibilidad de reacción, algo que este año sí se ha podido gestionar con más previsión.



De hecho la hermandad de cofradías de Bilbao ha conseguido elaborar un programa de actividades teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad y que se desarrollará en los templos, como ya se suele hacer en caso de mala meteorología, algo que en Bilbao es muy habitual.





Programación





VIERNES SANTO

1) PROCESIÓN DEL SILENCIO, organizada por la Cofradía de Nuestra Señora de la Merced.

Hora: 9.00

Lugar: Catedral de Santiago



La Cofradía de la Merced ha decidido realizar una Procesión del Silencio estática, lo que permiten sus especiales características.



Desde hace casi una década, las oraciones en los templos siguen la guía del Sermón de las Siete Palabras, que son las que, según los Evangelios, pronunció Jesús mientras estaba clavado en la Cruz.



Sobre este Sermón de las Siete Palabras, la Cofradía de la Merced ha decidido celebrar la Procesión del Silencio, con las mismas oraciones y de la misma manera, pero todo ello de manera estática, manteniendo la oración y la meditación, pero, e excepcionalmente, sin el desplazamiento que es una procesión.



En esta edición de la Procesión del Silencio, que se realizará en la Catedral de Santiago, a las 9.00, sólo se moverá de su sitio una persona que estará en el presbiterio leyendo los textos del Evangelio y dirigiendo las meditaciones. El resto de los asistentes permanecerán en sus bancos. De esta manera se realizarán simbólicamente las cinco visitas a los monumentos de los templos del Casco Viejo.



2) SANTO VIA CRUCIS, organizado por la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Bilbao

Hora: 12.00

Lugar: Catedral de Santiago



La Cofradía de la Vera Cruz, decana de las cofradías penitenciales bilbaínas, organizará un Vía Crucis a las 12.00 del Viernes Santo en la Catedral de Santiago, en sustitución del que se celebra anualmente a las 7.30 de la mañana. La ceremonia estará presidida por D. Luís Alberto Loyo, Deán de la Catedral y Consiliario de la Hermandad de Cofradías Penitenciales de Bilbao. En el altar mayor estará expuesto para su veneración el Lignum Crucis, astilla de la Cruz en que Cristo fue crucificado, tesoro espiritual que la Cofradía de la Vera Cruz custodia desde 1554.



3) SANTO VIA CRUCIS, organizado por la Cofradía de la Madre de Dios de las Escuelas Pías

Hora: 12.00

Lugar: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen



La Cofradía de la Madre de Dios de las Escuelas Pías (popularmente conocida como “Escolapios”) celebrará un Via Crucis en sustitución de su tradicional Procesión del Encuentro, que tendrá lugar a las 12.00, en la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de Indautxu, su sede canónica.



Los cofrades, en cuerpo de comunidad, acudirán sin hábito penitencial, con

medalla, así como con su niki corporativo y con la mascarilla realizada este año con el emblema de la Cofradía.





SÁBADO SANTO (de Gloria)

ACTO EN HOMENAJE A MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA, organizado por la Cofradía Penitencial del Apóstol Santiago

Hora: 18.15

Lugar: Parroquia de San José de la Montaña



El Sábado de Gloria la Cofradía del Apóstol Santiago organiza en la Parroquia de San José, su sede canónica, un acto oracional en homenaje a María Santísima de la Esperanza, a las 18.15, la misma hora en que habría tenido lugar su tradicional procesión. Estará revestida con su túnica verde, que anuncia la esperanza de la Resurrección.



Durante el mismo, estarán situadas en el altar mayor tanto la talla de la Virgen de la Esperanza como la de Nuestro Padre Jesús del Amor, un Cristo Resucitado que igualmente apunta a la alegría de la Resurrección. Con ello se garantiza su veneración de manera sanitariamente segura. A continuación, a las 19.00, tendrá lugar la Vigilia Pascual, que conmemora la Resurrección de Jesús y es la ceremonia más importante del año litúrgico cristiano.





DOMINGO DE RESURRECCIÓN

MISA PONTIFICAL



El Domingo de Resurrección, la Hermandad de Cofradías invita a la Eucaristía en la Misa Pontifical de las 12:00 h., en la catedral de Santiago con la participación del obispo auxiliar de Bilbao, don Joseba Segura





Celebraciones por internet





Además de estas actividades la diócesis de Bilbao ofrece a través de su página web (www.bizkeliza.org) la retransmisión de las siguientes ceremonias, todas ellas a celebrarse en la catedral de Santiago





Viernes Santo

18:00: Pasión del Señor





Sábado Santo

19:30: Vigilia Pascual





Domingo de Resurrección

12:00: Misa Pontifical (Indulgencia Plenaria)