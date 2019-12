Las 162 viviendas de VPO de alquiler en Txomin Enea se adjudicarán por un sistema nuevo de baremación.

Las 162 viviendas de VPO de alquiler en Txomin Enea en San Sebastián no se adjudicarán en enero por sorteo sino a través de un sistema nuevo de baremación, más justo, con el que se tienen en cuenta criterios como los ingresos económicos de los solicitantes, el número de miembros de la unidad convivencial, la antigüedad como solicitante de una vivienda así como la puntuación por situaciones especiales. Etxegintza establecerá nueve cupos de solicitantes con diferentes criterios que otorgarán más o menos puntos.

Desde el 10 de diciembre hasta el 10 de enero estará abierto el plazo y los interesados deberán solicitar expresamente participar en el proceso, estén inscritos anteriormente o no en el registro de Etxegintza. Las personas que estén inscritas recibirán un correo electrónico o un SMS en el teléfono móvil con una clave y un enlace para acceder a la web de Etxegintza. Quienes no estén inscritos deberán hacerlo on line a través de la misma página. Este formulario no es una cuestión menor ya que la persona o personas adjudicatarias de una vivienda tendrán que presentar la documentación correspondiente para comprobar que la baremación obtenida es la correcta.

Además Etxegintza habilitará un cupo "para compartir vivienda" al que se pueden apuntar voluntariamente los interesados que por sus circunstancias no tengan problema en esta modalidad que está muy extendida en otros países de Europa, tal y como se ha subrayado desde el consistorio donostiarra.