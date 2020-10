LAB denuncia que el hospital de Urduliz ha usado a estudiantes para hacer PCR

El sindicato LAB ha denunciado este miércoles que la dirección del hospital vizcaíno de Urduliz ha utilizado a alumnas de enfermería en prácticas para realizar pruebas PCR de detección del coronavirus sin que hubieran recibido "ningún tipo de formación específica".

En una nota, la central abertzale ha señalado que las estudiantes han realizado esas pruebas "sin la supervisión necesaria, ya que la persona responsable de estas alumnas se encontraba en la sala contigua, también realizando PCR".

Según LAB, "tras once días de estar realizando pruebas en estas circunstancias, las alumnas recibieron una hora de formación el 23 de septiembre y, con gran preocupación, se dieron cuenta de que no estaban haciendo bien las PCR. Las propias alumnas -ha añadido- trasladaron su queja a la dirección de la Facultad, pero les respondieron que "no se podía hacer nada".

Para el sindicato, esta situación es "inaceptable" ya que las OSI de Osakidetza "no pueden utilizar a alumnos y alumnas de Enfermería como mano de obra barata, sin formación suficiente y sin una supervisión directa".