Kontsumobide vuelve a alertar de la estafa led

El Instituto Vasco de Consumo-Kontsumobide ha recordado que no hay ninguna ley que obligue a sustituir las bombillas por lámparas led en el domicilio, tras tener constancia de prácticas de venta irregulares que tratan de vender estas instalaciones. En un comunicado, ha informado de que se están haciendo visitas a domicilio en nombre de una empresa, en las que se informa de una supuesta obligación legal de sustituir las bombillas de los hogares por lámparas led con el objetivo de que se contrate a esta empresa. Kontsumobide ha subrayado que no existe “ninguna obligación legal” de sustituir ninguna bombilla. Al parecer, las personas que visitan los domicilios informan a sus propietarios de una supuesta ley que obliga a instalar luminarias led en los domicilios, también dan cuenta de una “inexistente” subvención y simulan una llamada para afirmar que se tiene derecho a dicha ayuda.

No abrir la puerta

Desde el organismo público han recordado que no existe el deber de abrir la puerta a ninguna visita comercial y ante estas situaciones, ha aconsejado “extremar la prudencia y evitar la presión comercial antes de comprar, no firmar ni aceptar ningún contrato sin la debida reflexión y sin leerlo con tranquilidad”. También ha insistido en que no se deben facilitar datos personales ni bancarios.

Anular el contrato

En las ventas a domicilio hay derecho a cambiar de opinión y anular el contrato en un plazo de 14 días. Para ello se debe rellanar el formulario de desistimiento que acompaña al contrato y hay que remitirlo a la empresa mediante correo electrónico o burofax. Debe hacerse antes de que comiencen las obras o la sustitución de las lámparas domésticas. Si se ha firmado una financiación vinculada con el contrato ésta también quedará anulada una vez ejercido el derecho de desistimiento. Además, se puede presentar una reclamación en Kontsumobide (www.kontsumobide.eus).