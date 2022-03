Katxiña, una bodega de lujo con dos Soles Repsol: "Lo mejor para el txakoli es un buen besugo a la parrilla"

La Guía Repsol reconoce con dos Soles al restaurante Bodega Katxiña de Gipuzkoa. El pueblo pesquero de Orio "es sinónimo de besugo a la brasa cocinado a la vista, en parrillas apoyadas en el exterior de los restaurantes". Un besugo que cocina Iñaki Zendoia junto a su hermana, Izaskun. Un manjar para degustar en las laderas de un valle donde se extiende el viñedo, cuyas uvas producen allí mismo el Txakoli Katxiña. "Lo mejor para el txakoli es un buen besugo a la parrilla", indica Zendoia.

Sobre las brasas se posan principalmente mariscos y pescados, procedentes en su mayoría del mar Cantábrico; y también se asan con 'txuletas' de vacuno. Ambos llevan las riendas de esta bodega ubicada a pocos minutos de Donostia, que abrió sus puertas en 2016 con una apuesta innovadora de los productos de temporada y donde no faltan los postres de autor inspirados en una tradición familiar. "Lo he mamado en casa. He nacido en la cocina del asador Katxina", asegura el cocinero vasco.

Un txakoli con tradición familiar

Desde sus 8 hectáreas de viñedo, con orientación sur, expuestas en una ladera que finaliza en el rio Oria, llega un txakoli elaborado en familia durante generaciones y que alcanza los "150.000 litros, unas 200 botellas" al año. En definitiva, una bodega de lujo que elabora el auténtico vino vasco. "Decidimos hacer un txakoli con una acidez controlada, burburja ligera y súper fácil de beber", indica el propietario, indica.

Los mejores besugos, rodaballos, lenguados, cabrarocas, chipirones, pulpos, pescados de temporada y la famosa carne premium, para asarlos en una exclusiva parrilla diseñada por la familia. Un lugar no sólo para comer, sino para disfrutar de la tranquilidad del paisaje en su inmensa terraza. "En esta vida lo mejor que hay es comer y beber, así que vendemos felicidad",