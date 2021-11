La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado que se pueda exigir en Euskadi el 'pasaporte covid' como condición para acceder a los locales de ocio nocturno y a los restaurantes de más de 50 comensales en Euskadi, medida para la que solicitó autorización judicial el Gobierno Vasco.



La decisión del TSJPV cuenta con el aval de dos magistrados y el voto particular de su presidente, Luis Garrido, que disiente del parecer mayoritario, al considerar que tenía que permitirse la implantación del 'pasaporte covid'. La resolución puede recurrirse ante el Tribunal Supremo en un plazo de tres días desde su notificación.



El tribunal ha denegado la solicitud del Ejecutivo de Iñigo Urkullu para implantar el certificado covid digital de la UE en establecimientos de ocio nocturno, pese a que ya está en vigor en Baleares, Cataluña y Galicia, y también la reclaman muchas otras comunidades autónomas.



La Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV ha resuelto en contra de la petición del Gobierno Vasco en un auto que ha hecho público tras reunirse desde las 9.30 horas para deliberar.



La pretensión del Ejecutivo era reclamar el pasaporte covid en discotecas, salas de baile, de fiesta con espectáculo, bares musicales o karaokes, así como en los pubs y bares especiales incluidos en el Grupo III a partir de las 22.00 horas o en los restaurantes con más de 50 comensales siempre que en su municipio se superaran los 150 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

Con este rechazo se elevan ya a 7 los reveses que la justicia ha dado a decisiones del gobierno vasco durante la gestion de la pandemia.

Fundamentos de la sentencia





Entre los razonamientos jurídicos de la decisión, el auto recoge que "debemos manifestar que los Derechos Fundamentales afectados por la medida no se reducen a los taxativamente mencionados en la demanda, esto es igualdad e intimidad, sino que también es razonable considerar que el derecho de reunión se une a ellos ( de hecho en la Memoria justificativa de la medida las celebraciones, reuniones, etc son mencionadas como factores de contagio, entre otros, en las instalaciones hosteleras a las que va dirigida la medida; y en este sentido la efectividad de la medida pudiese alcanzar también a las celebraciones navideñas ), el derecho a la libertad ambulatoria ( no olvidemos que se trata de establecimientos públicos a los que en principio debe poder acceder cualquier persona, como regla general ), las libertades de expresión y creación artística por ejemplo cuando de Karaokes se trata e incluso, en la medida en que en dichos establecimiento se desarrolla la vida social del individuo, personal y colectivamente según los casos, se puede afectar al libre desarrollo de la personalidad, esto es, uno de los pilares del orden político y de la paz social ( art. 10 de la CE )."

En otro de los párrafos del auto, el tribunal se refiere a los menores de 12 años, de los que dice que la memoria que presentó el gobierno en su petición "reconoce como principal factor de contagio, reconoce que no están vacunados y aún así se permite su acceso a los locales en los que según la Memoria se focaliza el riesgo de contagio. Este acceso favorece los contagios, por lo tanto, y sin embargo no se impide su acceso pero sí se le impide a quienes, superando esa edad, no muestren el Pasaporte. La ausencia de fundamento de la medida parece así más clara aún porque se permite entrar no solo a quienes pueden contagiar sino que precisamente se trata del grupo de edad más proclive a que estos contagios se produzcan y se impone la restricción de derecho no a ellos sino a más del 90% de la población, ya

vacunada.

Primeras reacciones





Uno de los primeros en reaccionar a esta noticia es el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, que en un twitter decía no entender la decisión judicial

Incomprensible. Pretende reducir contagios y aliviar la presión sanitaria para salvar vidas. Se aplica en media Europa.

En Euskadi, rechazada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. https://t.co/CmIe6MDYDQ — Gorka Urtaran Agirre (@gorka__urtaran) November 22, 2021