La justicia devuelve a una vecina de Bilbao 8.000 euros de acciones del Popular

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Bilbao ha dictado una sentencia que estima daños y perjuicios por la adquisición de acciones de Banco Popular, suscritas en el año 2016 en el mercado secundario, y condena a la entidad bancaria a indemnizar con 8.381,54 euros a una vecina de Bilbao.



La jueza considera, en una sentencia, que Banco Santander cuenta con legitimación pasiva para soportar la acción de daños y perjuicios. En este sentido, recuerda que "el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en sentencia de 19 de diciembre de 2013, señala que las directivas aprobadas para proteger el capital social no se oponen al derecho del inversor a ser indemnizado, de modo que la sociedad emisora está obligada a reembolsarle el precio de adquisición de las acciones y hacerse cargo de estas".



La titular del Juzgado destaca que Banco Popular no reflejó su "imagen veraz" en el folleto de ampliación de capital, a diferencia de lo que sostienen los peritos del Banco Santander, según ha informado el bufete Valverdú Abogados.



También subraya en su sentencia que "no menos importante" es el segundo de los motivos que permite concluir que la información puesta a disposición por la entidad emisora a los inversores, a través del folleto, "no era completa o suficiente".