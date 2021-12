La justicia autoriza la ampliación del pasaporte COVID en Euskadi

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha autorizado la petición del gobierno vasco de extender el requisito del pasaporte covid en Euskadi a toda la hostelería y gimnasios, hospitales, además de eventos culturales y deportivos, siempre que sean en locales cerrados, en el caso de estas últimas eintalaciones y en los municipios con incidencia acumulada superior a 300 casos por 100.000 habitantes.

Hasta el momento esta exigencia solo era preceptiva en Euskadi en el ocio nocturno (discotecas y locales similares) y en los restaurantes de más de cincuenta comensales, medida para la que el gobierno vasco tuvo que recurrir al Supremo para conesguir el aval que le negaron los jeuces vascos.

En este caso la sala de lo contencioso administrativo del alto tribunal vasco ha coinciddo con las tesis de la fiscalía, que ayer ya consideró la ampliación del uso del pasaporte como necesaria e incluso "idónea", dada la actual tasa de contagios.

En la solicitud que entregó el gobierno la pasada semana al TSJPV se pedía extender el uso del certificado de vacunación a centros hospitalarios, y residenciales, así como a las cárceles, en el caso de las visitas a estos centros.

La petición se extendía a todos los establecimientos de hostelería y restauración. Pero también a cualquier recinto en el que se realicen conciertos, acontecimientos culturales y artísticos (salas de conciertos, multiusos, festivales etc.), así como a las instalaciones deportivas que cuenten con control de acceso y capacidad superior a los 100 asistentes (estadios de fútbol, baloncesto y frontones), así como a los gimnasios y otros polideportivos y espacios interiores en los que se practica deporte.

Es en este último capítulo donde el tribunal ha impuesto una excepción, y es en el de las instalaciones dpeortivas abiertas, como los estadios de fútbol.

Justificación judicial





En su fallo los jueces dicen que "A pesar de que en los espacios abiertos pueda existir, como indica el Ministerio Fiscal, riesgo de contagio; no compartimos la conclusión de que la medida solicitada deba ser autorizada. En primer lugar, por las razones que ya hemos venido exponiendo en párrafos precedentes; en segundo lugar, porque el riesgo de contagio existe, desgraciadamente, en todos los ámbitos de la vida diaria, y no bastaría que el Gobierno vasco aportara argumentaciones genéricas comunes a un gran número de actividades para aplicar la medida en cuestión a unas sí, y a otras no; y, por último y en relación con lo anterior, porque se solicita la medida respecto de instalaciones deportivas abiertas sin justificación específica de por qué procede tal medida en estos espacios abiertos, y no en otros. Parece lógico que, si se pide en instalaciones deportivas abiertas, la misma justificación que se diera para éstas permitiría adoptar la medida, por ejemplo, en cualesquiera instalaciones al aire libre (sean plazas de toros, parques, etc.) donde puedan realizarse eventos multitudinarios (como conciertos, festivales, etc.). La solicitud de ampliar la medida a espacios abiertos, en fin, requiere una argumentación especialmente justificada, visto que tales espacios abiertos son los más seguros. Tal argumentación especialmente justificada no existe en este caso."