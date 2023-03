Julia Navarro presenta 'Una historia compartida': "El gran déficit es la ausencia de mujeres en los libros"

Desde el principio de los tiempos las vidas de hombres y mujeres han estado entrelazadas y no se explican las unas sin los otros. Nosotras y ellos y ellos y nosotras. Es lo que Julia Navarro llama 'Una historia Compartida'. Así titula su novenoveno libro, en este caso se trata de un libro donde crea un espacio en el que su historia y la Historia se dan la mano y un lugar común donde hombres y mujeres se unen, porque la historia de unos no se entiende sin la de los otros. Dupués de ocho novelas, cambia de planteamiento, deja la ficción, y habla de la cruda realidad; de esas mujeres que hicieron historia pero que en los libros de texto han olvidado. La novelista presentará esta historia compartida a las siete de la tarde en la Biblioteca Bidebarrieta de Bilbao. "No se trata de escribir una historia sólo de mujeres, se trata de una historia compartida. Siempre ha pensado que la historia estaba incompleta", asegura, en COPE Euskadi, la escritora.

La lista de mujeres que han protagonizado la historia es extensa, aunque un manto de silencio se empeñara en cubrirlas o ignorarlas: filósofas, científicas, escritoras o personajes históricos se dan cita en este libro que es un recorrido desde la Antigüedad y sus mitos. Navarro pone voz a Helena de Troya, Penélope o Circe, pasando por científicas y pensadoras de la talla de Marie Curie, Hannah Arendt, María Zambrano o Amelia Valcárcel y poetas deslumbrantes como Santa Teresa de Jesús, Marina Tsvetáieva o Gabriela Mistral. "El gran déficit que tiene nuestro sistema educativo es la ausencia de mujeres en los libros de texto. ", reflexiona.

Se trata del ensayo más personal de Julia Navarro donde hace "un homenaje" a dos mujeres, a las dos mujeres que han marcado su vida y que forman parte de la historia de la vida de la escritora. "Para mí ha habido dos mujeres muy importantes, que son mi abuela que me enseñó a leer y mi madre que siempre me cucbrió las espaldas. Somos lo que comemos y también creo que somos lo que leemos."