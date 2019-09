El juicio a 3 miembros de La Manada por un presunto robo de gafas será mañana en San Sebastián.

Tres miembros de La Manada serán juzgados este martes en San Sebastián por el presunto robo de unas gafas ocurrido en una óptica donostiarra dos días antes de agredir sexualmente a una joven en Pamplona y por el que se encuentran cumpliendo una pena de 15 años en prisión. Por esta razón no acudirán a la capital guipuzcoana a declarar sino que lo harán a través de una multivideoconferencia desde la cárcel.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, los tres acusados, Jose Ángel Prenda, Ángel Boza y el ex guardia civil Antonio Manuel Guerrero, que se encuentran en las cárceles de Puerto III, Albolote y Sevilla I, seguirán la vista que tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal número 3 por multivideoconferencia, a través de la cual está previsto que declaren todos ellos. La Fiscalía pide nueve meses de cárcel para Prenda y Boza y rebaja su solicitud de condena hasta los seis meses de prisión para Guerrero, al aplicarle la atenuante de reparación del daño causado, ya que reintegró uno de los artículos sustraídos al comercio perjudicado. El escrito provisional de la Fiscalía aclara no obstante que el resto de las gafas robadas "no han sido devueltas por los demás acusados, siendo reclamadas" por la óptica afectada.

Los hechos sucedieron sobre las 19.15 horas del 5 de julio del 2016, cuando los tres encausados, actuando de común acuerdo y guiados por un "ánimo de enriquecimiento ilícito" accedieron a la óptica y valiéndose de la gran afluencia de clientes presuntamente se apoderaron, sin emplear la fuerza en las cosas ni violencia en las personas, de cinco pares de gafas de sol de una conocida marca. El escrito recoge que los cinco artículos sustraídos están valorados en su conjunto en 865,85 euros, IVA incluido.