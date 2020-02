Juicio Iruña-Veleia: “Todos los grafitos salieron del proceso de lavado, no de la tierra”

Testimonio aplastante el de los arqueólogos que trabajaron en el yacimiento alavés de Iruña-Veleia en 2005 y 2006 cuando aparecieron más de 470 hallazgos que iban a revolucionar el origen del euskera y del cristianismo y denunciaron ya irregularidades hace 11 años. El más claro ha sido Ángel Apellaniz al asegurar que todas las piezas excepcionales siempre salían en el proceso de lavado, nunca de la tierra. “Es inaudito, a cualquier equipo de arqueólogos le explicas esto y te dice no me digas más. No hay pruebas documentales de que esos materiales salieran de la tierra, no hay una foto ni un vídeo”, ha señalado. En la misma línea Miguel Ángel Berjón ha relatado a la fiscal que nunca vio un grafito excepcional “in situ”, en el momento de su extracción, siempre aparecían en la zona de lavado que controlaba la hermana de Eliseo Gil, ex director del yacimiento y principal acusado por un delito continuado contra el patrimonio y otro de estafa.

Sin precedentes, con temeridad

Ambos han explicado que nunca antes de 2005 habían aparecido grafitos excepcionales, si bien durante su etapa en el yacimiento no dudaron de la autenticidad de los hallazgos porque los validó el otro acusado, el supuesto físico nuclear Rubén Cerdán. Sí plantearon a Eliseo Gil que había que cambiar la metodología de extracción para acreditar y documentar bien todo el proceso. El hecho de no ser atendidas sus demandas y no estar de acuerdo con el método de trabajo, unido a que les parecía una temeridad de presentar los grafitos públicamente sin verificar su autenticidad precipitó su marcha del yacimiento. Apellaniz ha afirmado que hoy en día está convencido de que los hallazgos están “manipulados”. Si bien eso lo determinarán los peritos en una fase posterior del juicio que prosigue en el Palacio de Justicia de Vitoria.