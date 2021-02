El juez que reabre la hostelería en Euskadi arremete contra los epidemiólogos

El juez que ha permitido la reapertura de la hostelería en los municipios en 'zona roja' de Euskadi, Luis Ángel Garrido, ha menospreciado el trabajo de los epidemiólogos al considerar que su labor es propia de "un médico de cabecera que ha hecho un cursillo, no ha hecho un Doctorado". El Magistrado ha arremetido contra los especialistas al considerar que sus recomendaciones carecen de sentido y podrían ser propias de del siglos pasados. "Que te digan: 'Para que el virus se reduzca tiene usted que quedarse en casa, no hablar con nadie, no ir a ningún acto cultural ni hacer nada de nada...'.'Eso se le ocurría a la gente en la Edad Media, incluso antes, en los países árabes", aseguraba en una tertulia de Radio Popular de Bilbao esta misma semana.

Además, antes de que se hiciera público el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el juez señaló que la epidemiología "no está tan avanzada como parece".

Garrido es el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, formada por tres jueces, y el ponente del auto emitido el pasado martes por el que el tribunal aceptaba cautelarmente la petición de las Asociaciones de Hostelería de permitir reabrir los bares y restaurantes de Euskadi a pesar de que varias localidades superen actualmente la tasa de incidencia recomendada.

EL JUEZ SE EXCUSA

El juez se justificaba ayer en una entrevista en ETB al asegurar que se trataba de declaraciones dentro de un contexto "en el fragor de la tertulia" y rectificó lo dicho al afirmar que su frase quizá "no fuera correcta". Garrido ha dicho no ser negacionista, a pesar de que en su perfil de WhatsApp pueda leerse se parte de la canción de Van Morrison, un grupo de esta tendencia y ha causado mucha polémica.

MÁS AUTOS EN CONTRA DE LAS MEDIDAS

La sala que preside Garrido ya tomó el año pasado otras dos decisiones en contra de medidas adoptadas por el Gobierno vasco para luchar contra la pandemia: en agosto se pronunció inicialmente contra el adelanto a la una y media del cierre de la hostelería nocturna -una medida que quince días después el tribunal acabó aceptando al aumentar los focos de contagios-, y en octubre rechazó la restricción de las reuniones sociales a seis personas por entender que se limitaban derechos fundamentales.