Un joven francés se reencuentra en Valladolid con su perro perdido hace 50 días en Vitoria

El perro de un joven francés que llegó a ofrecer 500 euros de recompensa a quien lo encontrara ha sido hallado en la localidad de Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid) 50 días después de haberse extraviado.



El pasado 1 de agosto el dueño del animal, Gabin Regnier, de 23 años, detuvo su furgoneta en una gasolinera de Vitoria para repostar y continuó su camino hacia Portugal. No se percató de que el perro, de nombre Dub, no estaba en el vehículo hasta después de pasar Salamanca, a más 350 kilómetros de la capital alavesa.





Varios días hospedado en Vitoria para buscar a Dub



En el momento en que fue consciente de que el perro no estaba en la furgoneta -al animal viaja en la parte de atrás y no le veía al conducir- Regnier regresó a Vitoria donde permaneció varios días, colocó carteles con la foto de Dub y recibió la ayuda de vecinos y del grupo de grupo "Búsqueda de perros perdidos (zona Álava)", que difunde en redes sociales casos de canes extraviados.



Cincuenta días después se ha producido el ansiado reencuentro en Siete Iglesias de Trabancos, una pequeña localidad vallisoletana de menos de 500 habitantes en la que el perro ha estado todo el mes de agosto, por lo que se baraja la posibilidad de que Dub no saliera de la furgoneta en Vitoria, sino que lo hiciera cerca de donde apareció, a unos 300 kilómetros de la capital alavesa.



En las semanas en las que el perro ha estado perdido los vecinos de Siete Iglesias de Trabancos le han dado alimento, pero no han podido cogerlo porque el can estaba muy asustado.





Gracias a una foto en redes sociales



También costó que pudieran sacarle una fotografía, pero cuando finalmente lo consiguieron y subieron la imagen a las redes sociales se estableció la posible conexión con Regnier, que se desplazó hasta la localidad vallisoletana para recuperar a Dub.



Localizar el lugar concreto donde estaba el can no fue sencillo porque el animal se mostrada desconfiado, pero cuando el lunes se pudo identificar la zona del pueblo en la que estaba, Regnier inició una aproximación y hablándole despacio y con calma logró que Dub le reconociera y se acercara a él.



"¡Por fin! Después de 50 días Dub ha vuelto a casa. ¡Gracias a todos! Ahora volveremos a casa y nos tomaremos un tiempo para nosotros", ha escrito Regnier en Facebook, donde ha publicado un vídeo en el que se le puede ver acariciando a su perro mientras este mueve su cola con felicidad.EFE