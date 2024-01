Joselu reclama 300.000 euros al Deportivo Alavés

El Deportivo Alavés y Joselu Mato no terminaron bien los tres años de contrato que les unió y no por el descenso en la última campaña. Un que un año atrás, el futbolista tuvo una oferta del Sevilla, pero insuficiente a los ojos del Alavés y Joselu acabó cumpliendo su contrato a regañadientes. Aun así, anotó 14 goles, se convirtió en el máximo goleador de la historia del club babazorro, pero no sirvieron para evitar el descenso a la segunda división.





Ayer en el Juzgado de lo Social Número 1 de Vitoria se jugó otro partido. El de los juzgados. Joselu demandó ala Alavés por un importe de 300.000 euros equivalentes a la finalización de su contrato, a razón de 12 días por año trabajado, es decir, 36 días, porque estuvo 3 temporadas vinculado al cuadro albiazul.

La respuesta del Alavés ha llegado en forma del comunicado afirmando que no se le adeuda nada al jugador y lo que pide está previsto para la finalización de los contratos temporales y que no se aplica a los deportistas profesionales, como el delantero gallego.

En el comunicado, el Deportivo Alavés desvela que «le realizó una importante oferta de renovación por dos temporadas más» y que rechazó el propio jugador.

El juez fallará en las próximas semanas.

