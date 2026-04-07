Jose Cordero, responsable de la agencia Pangea de Vitoria: "Hay aerolíneas en las que ya notamos subidas de 300 euros por el carburante"

La Semana Santa ha concluido con un balance que invita al optimismo en el sector turístico, pese a la escalada de tensión en Irán. El impacto en el precio de los combustibles ya ha comenzado a encarecer los viajes y a modificar las preferencias de los vascos. Así lo analiza en COPE Euskadi Jose Cordero, director de la agencia de viajes Pangea en Vitoria, quien confirma que, a pesar del contexto, "la gente tiene muchas ganas y no hay nada que le frene".

Balance de la Semana Santa

Aunque el estallido del conflicto provocó un "frenazo forzado" en las reservas, la situación se ha ido normalizando. "A finales de febrero, cuando se anunció el inicio de la guerra, esa semana las únicas llamadas que recibíamos eran de gente preocupada", explica Cordero. Sin embargo, "no ha habido un aluvión de cancelaciones", como cabía esperar. Según el director de Pangea, estas últimas semanas "se ha ido retomando el contacto y se han ido cerrando ventas", lo que ha permitido recuperar el ritmo.

El cambio de destino: de Asia a América

La inestabilidad geopolítica sí que ha provocado un cambio significativo en los destinos elegidos por los vascos en detrimento de Asia. Las salidas internacionales que incluían escalas en zonas conflictivas "se han reubicado, se han pospuesto o se ha hecho el reembolso que correspondía".

Lejos de cancelar sus planes, se han buscado alternativas seguras. El continente que más ha capitalizado este cambio es América, "la salvación de la gente que tiene ganas de viajar". En concreto, Costa Rica "se ha convertido ahora en el referente a nivel internacional de solicitud".

Junto a esta tendencia, crece la preferencia por destinos más cercanos por "si se complica la situación". En definitiva, "cualquier cosa menos quedarse en casa", admite Cordero.

Si ocurre algo que se complica la situación, que estemos cerquita de casa" Jose Cordero, director de la agencia de viajes Pangea

subida retroactiva del billete

La consecuencia más directa del conflicto es el encarecimiento de los viajes, un fenómeno que ya ha quedado patente. "Había viajes que teníamos cotizados y vemos que hay una gran diferencia", señala el experto en viajes. Algunas aerolíneas intentan asumir parte del sobrecoste para no afectar tanto al cliente, pero la subida del carburante ha obligado a reorganizar vuelos y, en algunos casos, las compañías "lo ven inviable, porque la subida supondría casi como emitir un billete nuevo".

Algunas compañías incrementan el precio del billete ya abonado

El incremento varía, pero es constante. "Empezó con un incremento tipo 100 euros, ahora ya estamos por los 300 en función del destino y la aerolínea", detalla Cordero. Lo más preocupante es que esta subida puede aplicarse de forma retroactiva. Algunas compañías han comunicado que si el precio del carburante supera un umbral que no pueden asumir, "se repercute en vuelos, incluso ya emitidos, que nos ha pasado". Para un agente de viajes, "es una noticia superdesagradable tener que dar esa información a nuestros clientes".

buenas perspectivas para el verano

Pese a todo, las previsiones para las vacaciones de verano se mantienen "bastante positivas". Quienes tenían planeado viajar a Asia no cancelan, sino que buscan un "plan B". La recomendación de Cordero es clara: reservar "cuanto antes".