Joan Baez se despide de los escenarios en el Festival de Jazz de Donosti

Joan Baez es un mito que se ha convertido en realidad para las 44.000 personas que se congregaron en la Playa de Zurriola, frente al Escenario Verde, para escuchar a la gran dama del folk. Una leyenda que se añade a otras que han pasado antes por ese escenario, como Bob Dylan, Patti Smith o B.B. King. Este “Fare Thee Well Tour”, es su gira de adiós de los grandes escenarios, no volverá a dar conciertos en grandes recintos. El recuerdo que deja es excelente. A su repertorio imperecedero ha añadido guiños al público local, como Txoria Txori de Mikel Laboa y el himno No nos moverán. Se despidió con Fare The Well, que en traducción libre es “que os vaya bien”.

Lo bueno si es breve... Vídeos de 3 minutos de los #conciertos de @joancbaez, @jamiecullum y Elkano Browning Cream en nuestro canal de #youtube (24 de julio #jazzbandball) #jazzaldia54 https://t.co/7IFcxaAY8E — Heineken Jazzaldia (@jazzaldia) July 25, 2019

Jamie Cullum, por su parte, ya es un ídolo San Sebastián. Todos sus conciertos en la ciudad han sido siempre magníficos. Congregó a 53.000 personas, se las metió en el bolsillo desde el primer minuto y no las soltó durante dos horas. Acabó de una forma emocionante, improvisando una canción de amor a Donostia que unió con el I’ve Got You under My Skin.

Such a special night @jazzaldia last night with tens of thousands of people dancing and singing with us way into the night on the beautiful beach. A special shoutout to the boys who joined me onstage. It feels good to pass my skills onto the next generation. #musician #educator. pic.twitter.com/e1psbpKfD1 — Jamie Cullum (@jamiecullum) July 25, 2019

Lo más importante del Jazz Band Ball, la fiesta inaugural del Festival, fue el público, como de costumbre. Con su incesante desfile entre los cuatro escenarios desplegados en las inmediaciones del Kursaal, el público dio pudo disfrutar de esta fiesta.

Como muestra, su entusiasta reacción ante Love & Revenge: Music and Cinema from the Arab World, un espectáculo que combina imágenes de antiguas películas egipcias con una música de vanguardia inspirada en instrumentos árabes. Es algo único, pero exige una sensibilidad cultural abierta para poder apreciarlo en toda su intensidad.

La variedad de estilos es una característica innata del Jazz Band Ball. El jazz más tradicional corrió a cargo de dos bandas estadounidenses: Dan Barrett Classics Jazz All Stars y Saxophone Con-Clave. El contrapunto moderno lo puso Elkano Browning Cream, un trío multinacional comandado por el vasco Mikel Azpiroz, que practica un groove desenfadado.

La guitarrista y cantante japonesa Rei, con una imagen fresca y juvenil, es la nueva figura del blues-pop nipón con un gran potencial. En el escenario sorprendió al público haciendo bibrar la guitarra de forma potente.

También dejó su huella en esta fiesta inaugural el cantante anglo-nigeriano Ola Onabulé, un auténtico caballero del soul, con sus canciones ejecutadas con virtuosismo vocal y elevada intensidad emocional.

Entre las figuras de primerísima fila que actuarán en el Festival están Diana Krall, John Zorn, Donny McCaslin, Maria Schneider, Sílvia Pérez Cruz, Joshua Redman, Joe Jackson y Neneh Cherry, y así una larga lista que incluye también a Houston Person, Charles McPherson, Atomic, Moppa Elliott, Martirio & Chano Domínguez, Zahara, Dorian y una representación del jazz japonés actual, con figuras como Eri Yamamoto y Chihiro Yamanaka.