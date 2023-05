Javier Bardem, Premio Donostia e imagen del cartel de la 71 edición del Festival de Cine de San Sebastián

Javier Bardem protagonizará el cartel oficial de la 71 edición del Festival internacional de Cine de San Sebastián donde recibirá el Premio Donostia, durante la inauguración el 22 de septiembre del certamen al que acudirá este año sin película y 30 años después de que visitara por primera vez el festival con la película "Huevos de Oro" de Bigas Luna. Bardem recibirá este galardon cuatro años después de que lo hiciera su mujer, Penélope Cruz y tras dos intentos previos así que según ha afirmado este viernes el director del Zinemaldi, Jose Luis Rebordinos, "era una asignatura pendiente con Bardem que está muy contento de poder recibirlo".

Rebordinos ha expilcado que se le ofreció el galardón hace dos años y no pudo por problemas de agenda y tampoco fue posible el año pasado porque estaba rodando una película y ha añadido que "ahora está realmente muy contento porque él quiere mucho al Festival, aunque cuando me dijo que esta vez sí podía, me alegré yo todavía más que él".

La agencia Dimensión ha sido la encargada este año de diseñar los carteles de todas las secciones del festival con la imagen de Javier Bardem en la sección oficial, un cartel multicolor elaborado con un montaje de imágenes a partir de dos fotografías del actor realizadas por el fotógrafo Nico Bustos.

Javier Bardem (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) es el actor español de mayor reconocimiento internacional en la actualidad, con más de un centenar de galardones, entre los que figuran el Óscar, el Globo de Oro y el BAFTA por 'No es país para viejos' (2007), los Goyas por sus actuaciones en 'Días Contados' (1994), 'Boca a boca' (1995), 'Los lunes al sol' (2002), 'Mar adentro' (2004), 'Biutiful' (2010) y 'El buen patrón' (2021), además de a la mejor película documental como productor de 'Hijos de las nubes, la última colonia' (2012).

San Sebastián ha seguido la evolución de la trayectoria del actor en las tres últimas décadas a través de su veintena de visitas: desde la primera con 'Huevos de oro' (Bigas Luna, Sección Oficial, 1993) hasta la última con 'El buen patrón' (Fernando León de Aranoa, Sección oficial, 2021), pasando por su Concha de Plata al mejor actor por 'Días contados' (Imanol Uribe) y 'El detective y la muerte' (Gonzalo Suárez), en 1994, sus colaboraciones con Pedro Almodóvar y Álex de la Iglesia ('Perdita Durango' -Velódromo- y 'Carne trémula' -Made in Spain-, en 1997 y 1998) y la entrega del Premio Donostia a John Malkovich (1998).