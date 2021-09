Javier Bardem, Jessica Chastain, Johnny Deep, Marion Cotillard y Penélope Cruz brillarán en el Zinemaldi

La 69 edición del Festival de San Sebastián contará con un amplio plantel de estrellas que ya han confirmado su presencia. Además de los Premios Donostia Marion Cotillard y Johnny Depp, asistirán Javier Bardem, Jessica Chastain, Penélope Cruz, Emmanuelle Devos, Dolores Fonzi, María Valverde, Charlotte Gainsbourg, Louis Garrel, Vincent Lindon, Clarke Peters y Stanley Tucci, entre muchos otros. Entre los directores que han confirmado su presencia se encuentran Laurent Cantet, Lucile Hadzihalilovic y Claire Simon. El Jurado Oficial estará presidido por la cineasta georgiana Dea Kulumbegashvili, ganadora de cuatro premios en la pasada edición. El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha asegurado que "puede que se sumen otras presencias, pero éstas son las confirmadas" y ha avanzado que este año también está garantizada una amplia representación de estrellas "nacionales".

El Festival de Cine de San Sebastián se parecerá bastante al de 2020 pero con más películas e invitados de la industria del cine. Seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla, no habrá fiestas y se descarta un año más la “alfombra roja” para el público y se limitará a los medios de comunicación. Rebordinos ha explicado que el Zinemaldia ha presentado al Gobierno Vasco un proyecto "muy detallado" sobre aforos que contempla un aforo del 50% para las cuatro salas grandes (las dos del Kursaal, el Teatro Principal y el Teatro Victoria Eugenia) y de un 60% para el resto de salas de cine.



"Yi miao zhong/One Second", la última película del director chino Zhang Yimou, inaugurará la Sección Oficial este año. Compiten también por la Concha de Oro "Arthur Rambo", de Laurent Cantet, "Benediction", de Terence Davies (Reino Unido), "Camila saldrá esta noche", de Inés Barrionuevo, (Argentina), "Crai Nou/Blue Moon", de Alina Gripore (Rumanía), "Distancia de rescate/Fever Dream", de Claudia Losada, "Du som er i himlen /As in Heaven", de Tea Lindeburg (Donamarca), "Earwig", de Lucile Hadzihalilovic, "El buen patrón", de Fernando León de Aranoa", "Quién lo impide", de Jonás Trueba, y "Maixabel", de Iciar Bollain, entre otras.



La venta de entradas será exclusivamente por internet y comenzará el 12 de septiembre a las 9.00 horas, cuando se podrán adquirir las de las proyecciones de los días 17, 18 y 19, el día 13 de septiembre las correspondientes a las del 20, 21 y 22 y así sucesivamente.