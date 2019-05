Itxaso(PSE) advierte de que habrá "manos libres" para todos si no se da reciprocidad y lealtad en los pactos

El teniente de diputado general de Gipuzkoa en funciones, el socialista Denis Itxaso, ha respondido hoy al portavoz foral, Imanol Lasa, quien ayer afirmaba que todas las opciones están abiertas en el territorio para futuros pactos, incluida la de EH Bild, ya que no se va a vear a ningún partido. Denis Itxaso ha puntualizado hoy que si no existe un principio de reciprocidad y lealtad en los pactos, y no se deja de lado condicionantes como Navarra o casos puntuales como el ayuntamiento de Irún donde los socialistas han ganado, ésto dejará "manos libres" para que cada uno busque la estabilidad a su manera. "Todo proceso de apareamiento entraña un ritual" ha dicho Denis Itxaso, quien lo enmarca en un intento de dar apariencia de fortaleza de cara a una negociación. "Nosotres respetaremos, como tercera fuerza, las decisiones que adopte la primera, que en este caso es la que necesita la estabilidad", ha señalado el teniente de diputado general en funciones.

Sobre la posibilidad de pactar con cualquier fuerza, incluida EH Bildu, Denis Itxaso ha precisado que el PNV, tras ganar las elecciones, está en todo su derecho de "abrir ese melón" aunque Markel Olano haya insistido durante toda la campaña y le haya escuchado decir miles de veces, que el modelo de la coalición soberanista era antagónico y no ofrecía ni seguridad ni estabilidad para el territorio. El socialista ha reiterado su apuesta por el valor de la "estabilidad" en la que siguen creyendo y en su idoneidad para aportarla aunque según ha concluido Itxaso, el diputado general en funciones "es muy dueño de ser coherente o de desdecirse de lo que ha estado planteando durante la campaña".