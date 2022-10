Iturgaiz ve en la negativa de Urkullu a bajar impuestos un "portazo" a negociar las cuentas con el PP

El PP no solo ha insistido en la necesidad de bajar impuestos, sino que ha denunciado que con su "cerrazón" el Gobierno Vasco está dando "un portazo" a negociar las cuentas de 2023 con este partido.

El líder de la formación en Euskadi, Carlos Iturgaiz, ha advertido que "los bolsillos de los vascos sí están en recesión" y ha reprochado al lehendakari Iñigo Urkullu que se haya convertido en "discípulo aventajado de Sánchez" en cuanto a la "mala gestión" al no utilizar todo el potencial fiscal del concierto económico, la norma que regula las competencias fiscales de las instituciones vascas.





Una irresponsabilidad

Además, Iturgaiz ha criticado las "desacertadas" afirmaciones del consejero de Economía, Pedro Azpiazu, en relación a las propuestas para la disminución de la presión fiscal. "Dice que bajar impuestos no es responsable; que se lo diga a las familias vascas", ha reprochado al consejero.

El presidente del PP de Euskadi ha afirmado que lo que es una "irresponsabilidad" es no acometer una rebaja de impuestos en el contexto actual.





Propuesta fiscal

Iturgaiz, que ha afirmado que su partido "no va a desistir" en sus intentos de convencer al Gobierno, ha afirmado que en el PP permanecen "a la espera" de que el consejero de Economía les llame para iniciar la negociación sobre las cuentas. Además, en caso de no recibir esa llamada, no ha descartado que sea el propio PP el que contacte con Azpiazu.

A la espera de que arranque esa negociación presupuestaria, que Urkullu situó como uno de los 5 pactos de país a alcanzar con la oposición, el dirigente del PP Vasco no desiste y ofrece una propuesta fiscal concreta con rebajas tributarias para rentas inferiores a 40.000 euros ante una deflactación que tilda de tardía y escasa y sin datos sobre la anunciada para el próximo año.