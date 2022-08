Iturgaiz: "Los ediles del PP representan la infantería de la libertad, la convivencia y la tolerancia"

El Partido Popular del País Vasco ha homenajeado este lunes en Zumárraga al edil del Partido Popular, Manuel Indiano, asesinado hace 22 años por ETA. En aquel momento Indiano tenía 29 años y era técnico en electrónica. Se había instalado en la localidad dos años antes donde su familia regentaba un pequeño negocio de golosinas, pan y periódicos. El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha recordado este lunes la labor que realizó Indiano como edil del Partido Popular, al igual que hicieron otros compañeros, "a los que ETA quiso hacer desaparecer física y políticamente" y que representan "la infantería de la libertad, la tolerancia y la convivencia".

Una ofrenda floral en la que han participado miembros del partido como la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, el portavoz donostiarra Borja Corominas o el parlamentario Carmelo Barrio, en el monumento a las víctimas del terrorismo en Zumárraga, en la parte trasera del ayuntamiento, ha servido para recordar la figura de Indiano cuya tarea como edil popular, "hay que ponerla en letras de oro, en letras mayúsculas", ha manifestado Iturgaiz.

SUPREMACISMO IDEOLÓGICO DE EH BILDU

En referencia a las próximas elecciones municipales y forales, el presidente del PP vasco ha advertido de que el "supremacismo ideológico" de EH Bildu lo que hace es "quitarle legitimación democrática" a todo aquel que "pacta, negocia, acuerda y que piensa que son sus aliados" como hace el presidente del Gobierno, el PSE, o el PNV. Iturgaiz asegura que el objetivo de EH Bildu es que "desaparezcamos, que no estemos respirando, viviendo, actuando en esta tierra los que tenemos ideas diferentes a ellos"y por ello ha advertido a socialistas y jeltzales de que "ser aliado de los supremacistas es un mal negocio".

Iturgaiz ha expresado que en el PP vasco tienen muy claro el espacio que representa y que no lo representa nadie en el País Vasco porque "los demás partidos todos están moviéndose para llegar a alianzas y a pactos con Bildu" mientras que "nosotros tenemos muy claro que para defender el estatuto de Gernika, nuestro régimen foral, para defender la Constitución, el PP es el único que tiene un espacio que no está contaminado por esos pactos con aquellos que justifican la violencia en esta tierra". El dirigente del PP se ha mostrado convencido de que contarán con el apoyo de "mucha gente que no quiere aventuras con los radicales".