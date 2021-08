Iturgaiz (PP) acusa a la izquierda abertzale de "atacar la convivencia"

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha criticado que EH Bildu y Sortu, los "negacionistas de las atrocidades de ETA", que "siguen sin condenar la violencia y hacen recibimientos obscenos y crueles" a los ex presos de ETA, en alusión a los 'ongi etorris', son los que "atacan la convivencia en el País Vasco". El PP ha recordado este lunes en la localidad guipuzcoana de Zumarraga al que fuera concejal de los 'populares' en este municipio, Manuel Indiano, cuando se cumplen 21 años de su asesinato por la banda.



En este homenaje, en el monolito en memoria de las víctimas del terrorismo ubicado junto al Ayuntamiento de Zumarraga, al que ha acudido también su alcalde, el socialista Mikel Serrano, Iturgaiz, acompañado de la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, ha recordado que "ETA quería acabar, terminar con los constitucionalistas, con el PP y el PSOE".

Carlos Iturgaiz se ha mostrado además muy crítico con el gobierno vasco ante su inefiicacia por no impedir actos violentos como los de este fin de semana en San Sebastián, y acusaba al lider de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, de reirse de la sociedad vasca al afirmar que esos incidentes se deben al "modelo de ocio neoliberal"

El dirigente del PP ha denunciado que, en la actualidad, "grupos como Sortu o Bildu siguen sin condenar la violencia, hacen recibimientos obscenos y crueles como los que vemos en nuestras plazas y calles", en alusión a los 'ongi etorris' a ex presos de ETA. "Los que no condenan, negacionistas de las atrocidades de ETA, EH Bildu y Sortu, son los que atacan la convivencia en el País Vasco", ha afirmado.



En este sentido, ha asegurado que "la mayoría de la sociedad vasca no está a favor de esos 'ongi etorris', de esos recibimientos, no quiere que los verdugos sean alabados y homenajeados en nuestras calles".



Además, ha destacado que "las víctimas nunca quisieron serlo, los verdugos de ETA sí quisieron ser asesinos, criminales y verdugos". Por ello, ha defendido que "una sociedad que se precie no puede permitir de ninguna manera tener estos 'ongi etorris' en las calles y plazas, es una vergüenza para la sociedad y para nuestra tierra".



"Es muy triste que EH Bildu y Sortu sigan en ese planteamiento negacionista, de negar la realidad, que ETA fueron criminales y asesinos y que los criminales de ETA que salen de la cárcel no pueden ser recibidos con esos 'ongi etorris'", ha opinado.