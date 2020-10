Iturgaiz acusa al Gobierno Vasco de "ponerse de perfil" ante el "gravísimo problema" de la ocupación ilegal

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha acusado al Gobierno Vasco de "ponerse de perfil" ante el "gravísimo problema" de la ocupación ilegal de viviendas, porque es "corresponsable" de un Gobierno de España en el que su vicepresidente, Pablo Iglesias, "promueve la ocupación".

Iturgaiz, acompañado de la presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, ha firmado este miércoles en Bilbao la declaración en apoyo a la campaña nacional del PP en contra de la 'okupacion ilegal' de viviendas que, entre otras medidas, recoge que "se pueda echar a los 'okupas' en 12 horas".

Iturgaiz ha advertido que el de la ocupación es "un problema que nos atañe muy directamente a todos los ciudadanos de Bizkaia, del País Vasco y de toda España" y, por eso, el PP está haciendo una campaña a nivel nacional para "desactivar la ocupación ilegal", que en el País Vasco apoyan con la recogida de firmas en los tres territorios que, según ha asegurado, está siendo "un éxito".

El presidente de los populares vascos ha defendido como "muy necesario" este plan antiocupación que impulsa el PP nacional porque "los ocupas no pueden ser en estos momentos las víctimas y los propietarios, los delincuentes".

Tras considerar una "verdadera vergüenza que no se este respetando la propiedad privada", Iturgaiz ha explicado que el objetivo de PP es que "cambien las cosas". "Y para cambiar las cosas tenemos que cambiar las leyes", ha añadido.

Iturgaiz ha recordado que las propuestas del PP pasan por desalojar a los ocupas de una propiedad privada en menos de 12 horas, y por penas de cárcel de entre uno y tres años para quien ocupe violentamente propiedades y de uno a tres meses para quienes inciten a la ocupación, así como que no se puedan empadronar los ocupas en las ciudades donde están ocupando viviendas de forma ilegal "lo que ya es el colmo de los colmos".

Por ello, ha pedido el apoyo de la ciudadanía y ha denunciado que, "ante este problema gravísimo", el Gobierno Vasco "se está poniendo de perfil, porque Urkullu es corresponsable de que, en estos momentos, Sánchez e Iglesias estén gobernado en España, e Iglesias promueve la ocupación y Sánchez apoya que Iglesias esté promoviendo la ocupación". Y el Gobierno Vasco se pone de perfil porque es corresponsable de que estén gobernando Sánchez e Iglesias", ha reiterado.



"NO DEPENDE DE IDEOLOGÍAS"

Por su parte, Raquel González ha afirmado que la ocupación es un problema que tenemos "todos por igual, también a nivel nacional", porque "no depende de ideologías y de a quien se vote", sino que depende de que "tú tienes una propiedad y hay gente caradura y sinvergüenza que se la queda y, encima, tú sigues pagando hipoteca, luz y agua".

Desde el PP, ha dicho, defienden "el derecho a la propiedad y que cada uno tenga las casas que quiera tener y las disfrute cuando quiera y de la forma que quiera".

González ha advertido de que Bilbao "no es una ciudad que esté libre de esta lacra", sino que "hay casos en el Casco Viejo, San Francisco y Rekalde". Además, ha señalado que "la ocupación viene siempre ligada a problemas gravísimos" y, en ese sentido, ha recordado "la pelea que hubo en Rekalde hasta con navajas".

Según ha dicho, a este problema que "todavía no ha despuntado, aunque aquí ya han llegado mafias, hay que ponerle fin desde ya", para que "no pase como con la pequeña delincuencia y los hurtos, a los que el Ayuntamiento de Bilbao no quiso hacer caso y ahora son el pan nuestro de cada día y estamos desbordabados".