Isasaweis en COPE Euskadi:'No dejaré de acompañar en las redes sociales aunque escriba libros'

En COPE Euskadi hemos hablado con una de las primeras influencers que inició su andadura en 2009 y también de las más queridas.

Son miles sus seguidores desde hace 12 años y es que esta ingeniera técnica informática comenzó a dar consejos prácticos en internet sobre cocina, belleza y estilo de vida. En sus redes sociales de Instagram, YouTube, Facebook y Twitter, comparte vídeos y publicaciones que acumulan ya millones de visualizaciones.

Isabel Llano , más conocida como Isasaweis. Todo un fenómeno en las redes y una voz ya muy querida en muchos hogares por sus videos explicativos.

Además de trabajar en televisión, radio y prensa escrita, ha publicado diversos libros, la mayoría de cocina, que han sido un rotundo éxito de ventas, como 'La cocina de Isasaweis, Cocina sana para disfrutar' o ' ¡No te compliques con la cena!', etc

Ahora nos trae: 100 recetas sanas y variadas que te pueden hacer la vida más fácil y ayudarte si necesitas perder algún kilillo, bueno ella perdió 20 kilos, pero sin agobios, sin pasar hambre y para que no vuelvan.

Y todo ello sin pasar hambre ni recurrir a dietas raras, alimentos prohibidos y adaptándolo a nuestros gustos, lo que nos ayudará a recuperar la motivación para poder llevar una vida saludable y feliz para siempre.

El libro se titula 'COME GENIAL y no hagas dieta nunca más', de la editorial Planeta. No te pierdas la entrevista donde nos ha adelantado lo que vamos a encontrar en su nueva obra. Nos ha asegurado que aunque escriba libros no va a dejar de acompañarnos en las redes sociales porque es lo que a ella más le gusta.