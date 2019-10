Isabel Celaá, califica de "inoportunas" las palabras de Elizalde sobre el conflicto de la concertada

La ministra en funciones de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, ha calificado de "inoportunas" y "desafortunadas" las palabras del obispo de Vitoria,D.Juan Carlos Elizalde, sobre el conflicto laboral que desde hace dos cursos sacude a la red vasca de enseñanza concertada no universitaria, que en su mayoría son centros de credo católico.

La también candidata del PSE-EE por Álava a las elecciones del próximo 10 de noviembre se ha referido así a unas declaraciones de Elizalde quien el pasado martes calificó de "un atraco" y un "ajuste de cuentas" ese conflicto laboral. El prelado añadió que hay "razones oscuras" y recordó que en el ámbito educativo la Iglesia "ahorra" al Estado 3.324 millones de euros y da trabajo a 127.093 trabajadores.

En una nota de prensa, Celaá ha recordado que la Iglesia no es patronal y ha censurado que tras dos años de silencio Elizalde haya decidido en medio de la conflictividad hablar en "términos más propios de una campaña de desinformación que constructivos" y lo haya hecho además cuando se ha aceptado una mediación para resolver el conflicto.

Por otro lado se ha mostrado esperanzada en la nueva situación de diálogo abierta entre las partes en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) para llegar a un acuerdo y evitar una huelga y ha apelado a la buena fe de todos para resolver el conflicto laboral y no perjudicar a la educación de los más de 100.000 alumnos.

"Estamos convencidos de que los docentes están interesados en llegar a una solución y pensamos que la patronal también", ha añadido Celaá.



Los socialistas alaveses han recordado que los recursos públicos para estos centros han mejorado en 2019 y lo van a hacer más en los presupuestos de 2020 y que las ikastolas concertadas con el mismo sistema de financiación sí alcanzaron una cuerdo hace un año.



Desde el Obispado de Vitoria han precisado a la Sra Celaá que "la Iglesia es patronal en el mayor colegio concertado" de la capital alavesa "que es Egibide"( con más de 7.000 alumnos ) y que por ello Elizalde tiene "derecho a hablar", además de estar "preocupado" por la situación que se está generando en los colegios concertados, "cuya mayoría es de identidad cristiana".

El Obispo es el Presidente del Patronato y por ello, muestra su preocupación por este conflicto que además afecta a los colegios de identidad cristiana, mayoritaria en la escuela concertada vasca.

El Obispado de Vitoria agradece asimismo la preocupación de la Ministra y le anima, como Gobierno de España, a seguir trabajando por mejorar la formación de los jóvenes y del sistema educativo y le muestra su disposición a trabajar conjuntamente en este fin.