La mano de Irulegi, protagonista en las Jornadas de Arqueología en San Telmo: "Algo que ni me planteaba"

La Mano de Irulegi protagoniza las Jornadas de Arqueología 2023, que organizan la Sociedad de ciencias Aranzadi y el Museo San Telmo de San Sebastián. La conferencia de este este viernes llevará por título 'La mano de Irulegi: Un testimonio epigráfico del siglo I a.C. en el Valle de Aranguren' y correrá a cargo del director de estas excavaciones Mattin Aiestaran y los catedráticos Javier Velaza y Joaquín Gorrochategui. En una entrevista en COPE Euskadi, Aiestaran asegura que no espera este hallazgo histórico, y, por lo tanto, no esperaba el alcalce internacional que está teniendo. "Algo que ni me esperaba", insiste.

En cuanto al recorrido de la investigación en los últimos meses, el director del yacimiento explica que "los epigrafistas y lingüIstas continúan trabajando en decoficiar signario, pero es un texto muy complicado". Además, confirma que "las excavaciones se van a retomar este mismo año".

Al margen de la Mano de Irulegi, las jornadas cuentan con cuatro conferencias más relacionadas con las últimas investigaciones arqueológicas del momento. Hasta ahora ya se han ofrecido diferentes como por ejemplo, la del arqueólogo de Aranzadi Jesús Tapia sobre la ruta de los dólmenes entre el valle del río Urola y del Deba, la de la arqueóloga de Aranzadi Ana María Benito que abordó cuestiones relacionadas con la arqueología submarina en la bahía de Getaria, incluso la del escritor Vicente Olaya sobre la ponencia 'La costurera que encontró un tesoro cuando fue a hacer pis', en la que, de un modo novelado, contó algunos de los mayores descubrimientos de la arqueología reciente del entorno.

El broche de Irulegi

De este modo, San Telmo y Aranzadi han preparado un acto especial que aunará música y ciencia. El director del yacimiento de Irulegi, Mattin Aiestaran, se encargará de la charla sobre la excavación y sobre la Mano de Irulegi acompañado de la música de Oreka TX y Tom Lizarazu, del grupo musical Bulego.

Este acto tendrá lugar el lunes 13 de febrero a las siete de la tarde en el Teatro Principal de la capital guipuzcoana y será en euskara. Para esta conferencia especial se pueden conseguir invitaciones gratuitas en el propio museo hasta el día 12 y, si quedan localidades libres se ofrecerán también el mismo día de la presentación en el Teatro Principal, en su horario habitual de taquilla.