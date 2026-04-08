Iratxe Salcedo, especialista en Pediatría: "Un pediatra atiende en su día a día a unos siete pacientes con patologías limitantes o amenazantes para la vida"

Osakidetza ha puesto en marcha HaurSare, la nueva red de atención especializada y coordinada para niños, niñas y adolescentes con patologías crónicas complejas y necesidades de cuidados paliativos. Con este nuevo modelo, se refuerza la atención 24/7, la coordinación entre niveles asistenciales y el acompañamiento a las familias en toda Euskadi.

Los datos del Gobierno Vasco reflejan la necesidad de este refuerzo. Los menores con patología crónica compleja representan el 6,8% de la población pediátrica y alrededor de 90 de cada 10.000 necesitan cuidados paliativos, concentrando el 20% de las hospitalizaciones pediátricas, más de la mitad de las estancias en UCI y 8 de cada 10 fallecimientos hospitalarios.

impacto asistencial brutal

Según Iratxe Salcedo, responsable de Pediatría de Osakidetza, un pediatra de atención primaria atiende en su cupo a unos 7 pacientes con necesidades de mirada paleativista, "con patologías limitantes o amenazantes para la vida", y a casi 50 con patologías crónicas altamente complejas.

Esto genera, en sus palabras, un "impacto asistencial brutal", que se traduce en un aumento en la frecuencia de los ingresos, estancias más prolongadas y una mayor hospitalización tanto en planta como en la UCI.

Salcedo subraya que el 80% de los fallecimientos en las plantas de pediatría corresponden a este tipo de pacientes. Por ello, el objetivo es cambiar el enfoque actual: "Queremos acercar la atención al domicilio y generar una red especializada que llegue en cercanía", para que muchos de los cuidados que actualmente se dan en hospitalizaciones de larga duración se puedan ofrecer en casa con toda la seguridad sanitaria.

Atención para cientos de menores

La red HaurSare nace con una doble ambición. Por un lado, se espera que pueda ayudar a que unos 30 niños, niñas y adolescentes al año puedan decidir fallecer en su domicilio, dando soporte a la familia donde quiera que esté. Por otro lado, el proyecto va más allá de los cuidados al final de la vida.

Como aclara la responsable de Pediatría, "HaurSare no solo nace para la atención de los niños y niñas en necesidad de cuidados paliativos". El programa también busca mejorar el seguimiento de pacientes con patologías altamente complejas. Gracias a ello, se estima que entre 200 y 300 menores al año podrían beneficiarse de una atención continuada 24/7 "más potente, cercana y especializada".

Para ello, la red contará con equipos multidisciplinares hospitalarios en las cuatro Organizaciones Sanitarias Integradas de referencia: Hospital Universitario Cruces, Hospital Universitario Basurto, Hospital Universitario Donostia y Hospital Universitario Araba.

Del mismo modo, el nuevo proyecto incorpora una pieza fundamental para mejorar la coordinación y la continuidad asistencial: la enfermera gestora de casos en cronicidad compleja y cuidados paliativos pediátricos. Esta profesional liderará la gestión de casos complejos, realizará atención domiciliaria avanzada y servirá de enlace entre hospital, atención primaria, familia, escuela y servicios sociales.