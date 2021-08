Investigan una violación en grupo en Plentzia (Bizkaia)

La Ertzaintza investiga una supuesta agresión sexual a una joven en la localidad vizcaína de Plentzia, que ha sido denunciada este domingo en las dependencias policiales, según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad.



La agresión sexual se habría producido durante la pasada madrugada en las inmediaciones de la playa de Plentzia, y se investiga si pudo tratarse de una violación grupal.



La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha condenado enérgicamente por medio de las redes sociales la agresión a esta joven y ha puesto a su disposición todos los recursos de su Departamento. "Siempre con las víctimas. No es siempre no", ha concluido.



El Ayuntamiento de Plentzia ha celebrado este lunes una junta de portavoces para consensuar un comunicado de condena en el que se muestra además todo el apoyo a ala denunciante y se le ofrece toda la ayuda que necesite



El movimiento feminista ha convocado una concentración a las ocho de esta tarde en el puerto de Plentzia para condenar esta agresión sexual, bajo el lema "No vamos a permitir ninguna agresión machista