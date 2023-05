Investigan una agresión sexual a una menor por parte de su entrenador de baloncesto en Vitoria

La Federación Alavesa de Baloncesto ha suspendido de forma preventiva al entrenador denunciado por una presunta agresión sexual a una jugadora de categoría junior durante la temporada pasada y el Gobierno vasco ha mostrado su "condena más rotunda ante cualquier posible agresión que se haya podido producir" en el ámbito deportivo.

Los hechos ocurrieron en enero de 2022. La víctima, entonces menor, pertenecía al Club Baloncesto Toju. Pero ha sido recientemente, cuando la jugadora ha puesto lo sucedido en manos de un juzgado y de la Ertzaintza. En la presente temoporada ni ella, que por edad entra en otra categoría, ni el acusado comparten equipo ni club.

El CB Toju, la Federación Alavesa de Baloncesto y el Baskonia, donde entrenaba ahora el presunto agresor que también es árbitro y pitó este mismo sábado una final infantil femenina, han condenado lo sucedido en tres comunicados “siempre respetando el derecho a la presunción de inocencia”.





"Había rumores sobre este entrenador"

El club azulgrana ha explicado en su nota que le "aparta de sus funciones de forma inmediata".

Por su parte, el CB Toju ha alegado que el club no tuvo conocimiento de los hechos "en ningún momento". Óscar García, su responsable deportivo, ha confesado a COPE Euskadi que está "impactado". "¡Qué ha sido en casa! Te dices que lo has tenido delante y no lo has visto, te sientes impotente. Nosotros estamos impactados", se ha lamentado.

García ha explicado que cuando el club comenzó a tener categorías femeninas puso en marcha el proograma del Gobierno vasco "Zure taldekoak gara" (somos de tu equipo) al que pueden recurrir los deportistas que se han enfrentado a este tipo de situaciones.

El responsable deportivo del CB Toju ha señalado en los micrófonos de Deportes COPE en Vitoria que no detectaron ningún comportamiento sospechoso, aunque sí había rumores que apuntaban a este entrenador. "A final de curso de la temporada pasada había rumores de un entrenador que salía con jugadoras, que podía ser en nuestro club, pero son rumores, no había cosas raras", ha señalado.

Sí nos ha contado que el entrenador se se ausentó dos meses sin justificación, algo que llevó a no renovarle en el club esta temporada.









