Sindicatos han llamado a secundar huelga el 12 de abril y el 17 de mayo en Atención Primaria de Osakidetza

Los sindicatos SATSE, ELA, LAB, CCOO, UGT y ESK, junto con la plataforma Lehen Arreta Arnasberritzen, han hecho un llamamiento a los trabajadores de Atención Primaria de Osakidetza a secundar las jornadas de huelga convocadas para los días 12 de abril y 17 de mayo.

En un comunicado, las centrales sindicales han indicado que la situación que se vive en la Atención Primaria de Osakidetza es "insostenible" y creen que existe una "apuesta intencionada" para su "desmantelamiento". "Buena muestra de ello son todos y cada uno de los pasos que ha ido dando Osakidetza desde el año 2007", han añadido.

A su juicio, el "desmantelamiento" de la sanidad pública y la "grave" situación que se vive en Osakidetza son "sin duda, consecuencia directa de las políticas de recortes de los gobernantes" y han citado la destrucción de puestos de trabajo, unas plantillas "cada vez más escasas", el aumento de la temporalidad, la privatización de servicios, no sustitución de bajas y ausencias, no cobertura de puestos vacantes, contratación temporal "fraudulenta", aumento de las cargas de trabajo, pérdida de poder adquisitivo, penalización en caso de IT, "y un largo etcétera que incluye recortes directos como el realizado en el complemento de Desarrollo Profesional".

Además, han señalado que, en relación con la Atención Primaria, hay dos problemas fundamentales: en primer lugar, "que la nueva estructura de OSIs venía a ahondar en ese propósito y, en segundo lugar, que en un corto plazo de tiempo se iba a producir una falta de profesionales de Atención Primaria". "A esta escasez se ha unido la precariedad laboral que Osakidetza les ha ofrecido y les ofrece, lo que ha hecho que muchos profesionales hayan optado por orientar su futuro laboral hacia otros horizontes", han criticado.

Los sindicatos ha asegurado que lo que venían anunciando y denunciando "ha llegado y desgraciadamente: la Atención Primaria está hoy en la grave situación que habíamos previsto", lo que repercute, además de en las condiciones de trabajo de los profesionales, en la calidad asistencial que se ofrece a los usuarios y a los pacientes.

PROBLEMAS

Entre los principales problemas, están unas cargas de trabajo "inasumibles". En concreto, han indicado que los profesionales médicos y la enfermería no pueden dedicar ni 10 minutos a cada paciente y los facultativos atienden a una media de 35 pacientes diarios (en algunos periodos, 45) y los Auxiliares Administrativos a una media de 100.

También han denunciado que no se sustituye a los profesionales, que la espera para ser atendido es cada vez mayor, con una media de cuatro días. Asimismo, han asegurado que los profesionales se ven obligados a realizar funciones que no les corresponden y existe una "falta de inversión" en sanidad.

En concreto, en Euskadi la inversión que se hace en sanidad respecto del PIB, es 1.200 millones de euros menor que la media de la OCDE y, de la que se realiza, la gran mayoría se destina a la atención hospitalaria.

Los sindicatos han manifestado que, ante esta situación, Osakidetza "se ha negado, en todo momento, a abordar el verdadero problema de fondo". Las centrales sindicales han señalado que, desde el año 2017, la situación ha ido "empeorando" y durante ese tiempo, ha quedado de manifiesto que "no existe ni ha existido voluntad por parte de Osakidetza de revertir esta situación".

En su opinión, es "urgente" afrontar el modelo de Atención Primaria, aumentar su presupuesto, dotarla de recursos humanos suficientes en todas las categorías, estabilizar plantillas, "revertir" los recortes y la pérdida de poder adquisitivo, garantizar la formación para todos, racionalizar las cargas de trabajo, una asistencia segura y de calidad, mejorar las condiciones laborales y terminar con la contratación temporal "abusiva".

"Entendemos que no hay otro camino que el de la movilización. La gravedad de la situación que vive Osakidetza requiere de acciones contundentes e inmediatas, por lo que la movilización es no sólo necesaria, sino el único instrumento útil y válido para revertir esta situación", han concluido.