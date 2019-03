La incertidumbre de las empresas alavesas hace peligrar sus inversiones

La patronal alavesa, SEA, ha señalado que afronta 2019 con “moderado optimismo” pese a las incertidumbres de la economía española e internacional o las próximas convocatorias electorales. Pero la sensación de más de la mitad de las empresas del territorio es otra. Según el último barómetro de SEA, el 51 % ve el mercado estancado frente al 19 % de hace un año, mientras que se ha reducido en 40 puntos el porcentaje de empresas que observa una reactivación ligera o fuerte del mercado.

El director general de SEA, Juan Ugarte, ha señalado que esta “visión negativa” no se corresponde con los datos reales, ya que que las empresas mantienen para este año unas previsiones en cuanto inversiones, pedidos y empleo muy similares a las del anterior. Y teme que esa sensación pesimista cale en el tejido empresarial y repercuta en sus inversiones y en la economía alavesa. “Me gustaría trasladar un mensaje de cautela, pero no de pesimismo. Decir frente a los agoreros que no estamos ni de lejos en la misma foto que en 2008. Es cierto que las incertidumbres ralentizan la economía, y se puede ver la botella medio vacía, pero los datos objetivos nos permiten verla medio llena”, ha asegurado. Entre sus demandas a las administraciones que conformen gobiernos estables y aprueben una fiscalidad favorable.

Encuesta

La última encuesta realizada por la patronal alavesa entre sus asociados revela en cuanto a los pedidos una ligera caída en estos primeros meses del año. Para los próximos meses las previsiones de aumento del empleo son similares a las de hace un año, ya que el 41 % prevé aumentar la plantilla, frente al 43 % de 2018. El 47 % prevé mantener su nivel de empleo actual y el 12 % rebajarlo. Además, el porcentaje de empresas que esperan mantener o aumentar sus inversiones desciende en ocho puntos respecto al año anterior, al quedarse en el 84 %, con tendencias a la baja en la construcción, la madera y la química, mientras que mejora en el metal.