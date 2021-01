Inaki Oyarzabal: "Nuestras propuestas son ante todo para la salud y recuperar la economía"

El presidente del PP de Álava ha hablado hoy en COPE Euskadi sobre la gestión de la pandemia y sobre los presupuestos y la voluntad de acuerdo en las distintas instituciones.

Sobre la vacunación para COVID-19 cree que "no está habiendo transparencia, no se están haciendo las cosas bien. No hay un plan previo. Vamos a la cola en cuanto a la vacunación"

En el punto de los presupuestos sobre todo ha hecho hincapie en la salud y en la recuperación económica y ha señalado que "cualquier nueva restricción tendría que venir acompañada de ayudas e indemnizaciones" y ha hecho referencia a los sectores que se están viendo más afectados por la crisis de la pandemia.

Oyarzabal tiende la mano al acuerdo poniendo como base sus propuestas fundamentales pero dice que no está viendo voluntad de acuerdo de los gobiernos de las instituciones para llegar a consensos.